Κρις Ντέιβιντσον: Νεκρός ο θρύλος του σερφ μετά από καβγά σε παμπ

Ο 45χρονος θρύλος του σερφ φέρεται να δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο σύμφωνα με την Αστυνομία.



Ένας πρώην επαγγελματίας σέρφερ έχασε τη ζωή του σε μια φερόμενη επίθεση που δέχθηκε σε καυγά έξω από μια παμπ στη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία.

Ο 45χρονος θρύλος του σερφ Κρις Ντέιβιντσον δέχθηκε μια γροθιά στο πρόσωπο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με την αστυνομία που κλήθηκε το Σάββατο το βράδυ στο Sportsmans Way στο South West Rocks.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 45χρονο Αυστραλό πρωην σερφερ αναίσθητο στο έδαφος. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο από πλήρωμα ασθενοφόρου προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο Kempsey, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ένας 42χρονος άνδρας συνελήφθη σε ένα σπίτι στο South West Rocks και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Kempsey.

