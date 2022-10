Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξημένος ο κίνδυνος διαβήτη τύπου 1 για παιδιά που νόσησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασαφές σε ποιό βαθμό η ίδια η νόσος πυροδοτεί την εκδήλωση παιδικού διαβήτη. Τι δείχνει νεα μελέτη.



Τα παιδιά που αρρώστησαν με Covid-19, έχουν σημαντικά αυξημένο (κατά 72%) κίνδυνο για εμφάνιση διαβήτη τύπου 1, δείχνει μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. Είναι πάντως ασαφές σε ποιό βαθμό η ίδια η νόσος πυροδοτεί την εκδήλωση παιδικού διαβήτη.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Case Western Reserve του Κλίβελαντ, με επικεφαλής την καθηγήτρια Πάμελα Ντέηβις, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "JAMA Network Open", ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 571.000 ασθενείς έως 18 ετών στις ΗΠΑ και άλλες 13 χώρες, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί με Covid-19 ή με άλλη αναπνευστική λοίμωξη κατά τη διετία 2020-2021.

Διαπιστώθηκε ότι το επόμενο εξάμηνο από την λοίμωξη με κορονοϊό 123 παιδιατρικοί ασθενείς είχαν διαγνωσθεί για πρώτη φορά με διαβήτη τύπου 1 (ποσοστό 0,043%), έναντι 72 (ποσοστό 0,025%) μεταξύ όσων είχαν περάσει άλλη αναπνευστική λοίμωξη πλην Covid-19. Αυτό ισοδυναμεί με μια αύξηση 72% στις νέες διαγνώσεις παιδικού διαβήτη στους ασθενείς με Covid-19. Αυτό ίσχυε τόσο για τα μικρότερα παιδιά (0-9 ετών), όσο και για τα μεγαλύτερα (10-18 ετών).

"Οι οικογένειες υψηλού κινδύνου για διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά τους θα πρέπει να βρίσκονται ιδιαίτερα σε εγρήγορση για σχετικά συμπτώματα μετά από Covid, το ίδιο και οι παιδίατροι, από τη στιγμή ιδίως που η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται τόσο γρήγορα στα παιδιά. Μπορεί να δούμε μια σημαντική αύξηση στα περιστατικά διαβήτη τύπου 1 τους επόμενους μήνες και χρόνια", δήλωσε η δρ Ντέηβις.

Ο διαβήτης τύπου 1 θεωρείται αυτοάνοση πάθηση. Συμβαίνει κυρίως όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα κύτταρα που παράγουν την ορμόνη ινσουλίνη, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η παραγωγή της. Είναι μια νόσος συχνότερη στα παιδιά από ό,τι ο διαβήτης τύπου 2 που εμφανίζεται κυρίως στους ενήλικες με το πέρασμα του χρόνου, καθώς ο οργανισμός τους αποκτά αντίσταση (αντοχή) στην ινσουλίνη, ενώ αργότερα το πάγκρεας τους σταματά να παράγει επαρκή ινσουλίνη, με συνέπεια να αυξάνεται το σάκχαρο στο αίμα τους.

Μια άλλη πρόσφατη μελέτη, με επικεφαλής τον καθηγητή Γκρέιχαμ Ογκλ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, η οποία δημοσιεύθηκε στο διαβητολογικό-ενδοκρινολογικό περιοδικό "The Lancer Diabetes & Endocrinology", εκτιμά ότι ο αριθμός των ανθρώπων στον κόσμο που ζουν με διαβήτη τύπου 1 θα διπλασιασθεί έως το 2040, από 8,4 εκατομμύρια το 2021 (μόνο το 18% ήσαν κάτω των 18 ετών, ενώ το 64% ήσαν 20-59 ετών και το 19% άνω των 60 ετών) σε 13,5 έως 17,4 εκατομμύρια το 2040.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με τους ερευνητές, παρόλο που ο διαβήτης τύπου 1 παραδοσιακά θεωρείται παιδική ασθένεια, το 2021 εκτιμάται ότι περισσότεροι ενήλικες (316.000) από ό,τι παιδιά και έφηβοι (194.000) διαγνώστηκαν με την ασθένεια, με μέση ηλικία διάγνωσης τα 32 έτη. Οι θάνατοι λόγω της νόσου παγκοσμίως το 2021 υπολογίστηκαν σε 175.000.

Η μελέτη εκτιμά ότι τα περιστατικά διαβήτη τύπου 1 θα εμφανίσουν αύξηση σε όλες τις χώρες τις επόμενες δεκαετίες, προειδοποιώντας για σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις κοινωνίες και στα συστήματα υγείας. Οι δέκα χώρες με την μεγαλύτερη εξάπλωση του διαβήτη τύπου 1 στον γενικό πληθυσμό είναι κατά σειρά οι ΗΠΑ, Ινδία, Βραζιλία, Κίνα, Γερμανία, Βρετανία, Ρωσία, Καναδάς, Σ.Αραβία και Ισπανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τζορτζ Τσούνης ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Ναυπακτίας

Παιδικός Σταθμός: Δασκάλα φορά μάσκα και τρομοκρατεί παιδιά (βίντεο)

Αστάνα: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό με ανατροπή