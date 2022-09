Life

“Το Πρωινό” - Λιάγκας: Η Δούκισσα Νομικού, η αποχώρηση και το “ευχαριστώ” στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την αποχώρηση της Δούκισσας Νομικού από την εκπομπή ο Γιώργος Λιάγκας.



Για την αποχώρηση της Δούκισσας Νομικού από «Το Πρωινό», μετά και την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1, μίλησε στο ξεκίνημα της εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας.

Η Δούκισσα Νομικού δεν θα συνεχίσει στην εκπομπή είπε και πρόσθεσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς

Ο Γιώργος Λιάγκας την ευχαρίστησε για αυτή την μικρή παρουσία της στην εκπομπή και της ευχήθηκε να είναι καλά σε ότι και αν κάνει στην συνέχεια.

Η Δούκισσα Νομικού, όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, μετά και την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 παραμένει στο δυναμικό του σταθμού.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά τον ΑΝΤ1 για την έμπρακτη στήριξη, όπως είπε, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της εκπομπής:

Ειδήσεις σήμερα:

Βισκαδουράκης στον ΑΝΤ1: Παρακολουθούσα την πορεία του κλεμμένου αυτοκινήτου μου από το epass (βίντεο)

Ιταλία - Μελόνι: η επικεφαλής της άκρας δεξιάς, η νίκη στις εκλογές και η υπόσχεση

Επιθέσεις με μαχαιρώματα σε Κηφισιά και Ομόνοια