“Το Πρωινό” – Πισπιρίγκου: Ο Κούγιας, η διαρροή της δικογραφίας και η κόντρα με τον Παπαδόπουλο (βίντεο)

Τι δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας στην εκπομπή. Ποια είναι η απάντηση του πρώην συνηγόρου της κατηγορουμένης.

Για την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε ο συνήγορός της Αλέξης Κούγιας στην εκπομπή "Το Πρωινό".

"Από την πρώτη στιγμή προσπαθώ να διορθώσω την άδικη εικόνα που έχει δημιουργηθεί για τη Ρούλα Πισπιρίγκου" ενώ ανέφερε πως "τα κανάλια αγκάλιασαν την υπόθεσή της λόγω έλλειψης θεμάτων".

Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ.Κούγιας "την έπεισαν να βγαίνει στις εκπομπές, λέγοντάς της ότι θα την βοηθήσουν και εκείνοι της διόριζαν δικηγόρους για να παίρνουν τη δικογραφία".

Σχετικά με την "κόντρα" του με τον δημοσιογράφο και εκδότη Πέτρο Κουσουλό είπε πως "δεν τον γνωρίζω τον κύρι Κουσουλό, δεν έχουμε πιει πότέ καφέ".

Με δελτίο Τύπου απάντησε ο πρώην συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος

"Με μεγάλη μου έκπληξη πληροφορήθηκα το από 23-9-2022 περιεχόμενο του δελτίου τύπου του σημερινού υπερασπιστή της πρώην εντολέως μου κ. Πισπιρίγκου και επ’αυτού έχω να δηλώσω τα εξής:Με λύπη μου διαπιστώνω ότι μετά την ανάληψη της υπεράσπισης της κατηγορουμένης από άλλο δικηγόρο, ακολουθείται συστηματικά η τακτική της διακίνησης έγγραφων επιστολών που φέρουν τον χαρακτήρα «δελτίων τύπου», που περιλαμβάνουν ανελλιπώς έμμεσες αναφορές στους «προηγούμενους δικηγόρους που έχουν χειριστεί την υπόθεση».

Στα πλαίσια της ανωτέρω μεθόδευσης στο τελευταίο δελτίο τύπου επιχειρείται από τον νέο συνήγορο της κ. Πισπιρίγκου μία άνανδρη συκοφαντική επίθεση εναντίον μου, με την οποία κατηγορούμαι ευθέως ότι, ούτε λίγο-ούτε πολύ, ενήργησα βλαπτικά για τα συμφέροντά της. Η συμπεριφορά αυτή έρχεται ως συνέχεια του πεντάμηνου αγώνα που έδωσα για την προβολή των υπερασπιστικών ισχυρισμών της κατηγορουμένης, ασκώντας με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα το ιερό έργο της υπεράσπισης, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τόσο την προσωπική και οικογενειακή μου ηρεμία, όσο και την προσωπική μου υγεία.

Για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, στο πιο δύσκολο χρονικό στάδιο της διαδικασίας σε βάρος της κ. Πισπιρίγκου, δεχόμουν πρωτοφανείς επιθέσεις σε ΜΜΕ ως συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, όντας ο μόνος που την στήριζε με σθένος στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων μου και του όρκου που έχω δώσει και βρέθηκα επανειλημμένως στην δύσκολη θέση να μου παρουσιάζονται από δημοσιογράφους, ζωντανά στον αέρα, στοιχεία και έγγραφα της δικογραφίας που αποτελούσαν προϊόντα διαρροής. Τήρησα κατά γράμμα τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί λήψης αντιγράφων της δικογραφίας μόνον μία φορά ανά 30 ημέρες, γεγονός που αποδεικνύεται από τις έγγραφες αιτήσεις μου, που μπορεί να αναγνώσει όποιος έχει μελετήσει την δικογραφία, αλλά μπορεί να επιβεβαιωθεί και από την ίδια την, διενεργούσα την Ανάκριση, δικαστική λειτουργό. Η επίμονη τήρηση των κανόνων της Ποινικής Δικονομίας από μέρους μου έφτασε να γίνεται και αντικείμενο χλευασμού όταν, σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού δέχθηκα το ηθικά και νομικά απαράδεκτο σχόλιο ότι «όταν πάρετε και εσείς στα χέρια σας τα έγγραφα που ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ, τότε θα σας ξανακαλέσουμε για να τα σχολιάσετε». Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό παραμένει αναρτημένο δημόσια στο διαδίκτυο και είχε προκαλέσει τότε την άμεση επέμβαση της κ. Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών που παρήγγειλε την διενέργεια σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Το γεγονός της διαρροής εγγράφων της δικογραφίας της κ. Πισπιρίγκου σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ είναι αληθές και είχε επανειλημμένα καταγγελθεί από εμένα δημόσια κατά την εκτέλεση των υπερασπιστικών μου καθηκόντων. Ο ισχυρισμός, όμως, ότι η συγκεκριμένη διαρροή δήθεν έγινε από εμένα είναι αήθης, ψευδής και συκοφαντικός και αποτελεί ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ. Άλλωστε, η διαρροή εγγράφων στα ΜΜΕ συνεχίζεται κανονικά και μετά την διακοπή της συνεργασίας μου με την κ. Πισπιρίγκου, χωρίς ούτε ο νέος της συνήγορος να μπορεί να την ελέγξει, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την διαρροή της πρότασης του κ. Εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, η οποία, σχεδόν ταυτόχρονα με την υποβολή της στο Συμβούλιο, δημοσιεύτηκε αυτούσια στο σύνολο του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, σε χρόνο που εγώ δεν είχα πλέον πρόσβαση στην δικογραφία.

Την 22-9-2022, μετά από πρόσκληση συναδέλφου παρευρέθηκα σε κοινωνική συγκέντρωση έξι δικηγόρων σε κατάστημα εστίασης που ανήκει σε γνωστή εκπρόσωπο του καλλιτεχνικού χώρου. Παρόντες ήταν και δύο γνωστοί αστυνομικοί ρεπόρτερ, ενώ λίγο πρίν την ολοκλήρωση της συνάντησης, επισκέφτηκε τον χώρο γνωστός εκδότης-δημοσιογράφος ο οποίος έχει επανειλημμένα διατυπώσει δημόσια δυσμενείς κρίσεις για την κατηγορουμένη κ. Πισπιρίγκου. Δεν είχα καμία ιδιωτική συνομιλία μαζί του και οι μόνες μας κοινές συζητήσεις, που έγιναν σε «πηγαδάκι» περίπου επτά ατόμων, αφορούσαν αθλητικά θέματα. Στα πλαίσια της ανωτέρω συνάντησης οι παρευρισκόμενοι έβγαλαν φωτογραφίες, τις οποίες ανήρτησαν στις σελίδες που διατηρούν στα κοινωνικά δίκτυα έχοντας λάβει προηγουμένως την δική μου συναίνεση. Την αμέσως επόμενη ημέρα ενημερώθηκα για την έκδοση δελτίου τύπου από το γραφείο του νέου συνηγόρου της κ. Πισπιρίγκου με το οποίο συκοφαντούμαι σχετικά με το περιεχόμενο της συνάντησης αυτής, ενώ αποσιωπείται πλήρως το γεγονός ότι όλους τους παρευρισκόμενους εγνώριζα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ σε εμένα της υπόθεσής της και, το γεγονός ότι διαφώνησα έντονα δημόσια με κάποιους από αυτούς κατά την άσκηση των υπερασπιστικών μου καθηκόντων δεν συνεπάγεται για εμένα και την δημιουργία έχθρας ή αντιπαλότητας. Την ίδια στάση τηρώ και με τους συναδέλφους δικηγόρους με τους οποίους έχει τύχει να αντιδικήσουμε στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά και με τους δικαστές και εισαγγελείς με τους οποίους έχουμε κατά καιρούς διαφωνήσει σε σχέση με δικαστικές υποθέσεις. Άλλωστε, ο τρόπος άσκησης της δικηγορίας από μέρους μου, όπως έγινε κατανοητό και εκτιμήθηκε από την κοινή γνώμη κατά την διάρκεια της υπεράσπισης της κ. Πισπιρίγκου, δεν περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις ή απειλές, αλλά επικεντρώνεται στην προσπάθεια να πείσω τον εκάστοτε αντίδικο ή συνομιλητή μου με την παράθεση νομικών και ουσιαστικών επιχειρημάτων, αφού κερδίσω τον σεβασμό του με την προγενέστερη επίδειξη ανάλογου σεβασμού από μέρους μου.

Στην υπόθεση της κ. Πισπιρίγκου πάλεψα μόνος εναντίον όλων για την προστασία του τεκμηρίου αθωότητας της κατηγορουμένης και δέχθηκα να την υπερασπίσω όταν όλοι οι συνάδελφοί μου είτε παραιτούνταν είτε αρνούνταν να την αναλάβουν. Μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών, προβάλλοντας τους υπερασπιστικούς της ισχυρισμούς με σοβαρότητα και συνέπεια, κατάφερα να μετατρέψω της υπόθεση της συγκεκριμένης κατηγορουμένης σε υπόθεση περιζήτητη για πολλούς συναδέλφους μου, με αποτέλεσμα να συκοφαντηθώ άνανδρα προς την πρώην εντολέα μου και την οικογένειά της και να οδηγηθώ στην λύση της συνεργασίας μου μαζί τους. Μετά από την λύση της συνεργασίας μου με την κατηγορουμένη απέφυγα συστηματικά την παραμικρή τοποθέτηση που θα μπορούσε να βλάψει την υπόθεσή της. Σήμερα, με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι γίνονται, από την πλευρά της υπεράσπισής της, ενέργειες που είναι καταστρεπτικές για την εικόνα της και την προβολή των θέσεων και ισχυρισμών της. Ξαφνικά, μέσα σε μία νύχτα, διακόπηκε απότομα η προβολή των υπερασπιστικών της ισχυρισμών στα μέσα ενημέρωσης, ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ, καθώς δεν έχει προβληθεί ΟΥΤΕ ΕΝΑ νομικό επιχείρημα σε σχέση με την αποδιδόμενη κατηγορία. Το δικαστήριο που θα κρίνει την κατηγορουμένη θα αποτελείται κατά πλειοψηφία από ενόρκους, δηλαδή από απλούς πολίτες που πιθανότατα παρακολουθούν καθημερινά τις εκπομπές που σήμερα καταδικάζουν την κατηγορουμένη, χωρίς να ακούγεται πλέον από την ίδια σε αυτές ο παραμικρός αντίλογος. Σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης, αντί να ακούγονται υπερασπιστικοί ισχυρισμοί και πειστικές απαντήσεις της κατηγορουμένης σε σχέση με το κατηγορητήριο που της έχει απαγγελθεί, ακούγονται προσωπικές επιθέσεις, συκοφαντίες και μικροπρεπείς – κουτσομπολίστικες αναφορές καφενείου που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την υπόθεση και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα, ούτε στην ίδια, ούτε στην ανακάλυψη της αλήθειας. Αντί ο νέος της δικηγόρος να κάνει υπεράσπιση, ως έχει ιερή υποχρέωση, αφήνει συστηματικά αιχμές, υπαινιγμούς και κατηγορίες εναντίον μου με δελτία τύπου που διακινεί, με άλλα λόγια, ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΜΕΝΑ.

Σε προηγούμενα δελτία τύπου που έχει αποστείλει αφήνει υπαινιγμούς σχετικά με τον «διορισμό δικηγόρων από τα κανάλια και τις εκπομπές, που παρείχαν υπηρεσίες χωρίς να πληρώνονται», υπαινιγμός που, αν αφορά εμένα, δείχνει ότι, είτε δεν έχει καλή επικοινωνία με τους εντολείς του, είτε διεξάγει αγώνα συκοφάντησης εναντίον μου με δική του πρωτοβουλία και χωρίς την συναίνεσή τους, κι αυτό για τον λόγο ότι η οικογένεια της συγκεκριμένης κατηγορουμένης είναι απολύτως αδύνατον να του έχει δώσει τέτοια πληροφόρηση, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ποιός με σύστησε σε αυτούς (πρόσωπο που δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο του Τύπου και προκύπτει από σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο έχω κρατήσει και βρίσκεται στην κατοχή μου), καθώς και εάν έχω αμειφθεί για τις υπηρεσίες μου (με αλλεπάλληλες καταβολές από την οικογένεια της κατηγορουμένης στον τραπεζικό μου λογαριασμό μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής – e-banking).

Όσον δε αφορά το, συχνά αναφερόμενο στις επιστολές – δελτία τύπου του νέου δικηγόρου της κατηγορουμένης, ζήτημα του ορισμού τεχνικού συμβούλου θα ήθελα να αναφέρω τα εξής : Για τον έλεγχο – επαλήθευση των στοιχείων της δικογραφίας που αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της Γεωργίας (Τζωρτζίνας) Δασκαλάκη, προσέγγισα, στα πλαίσια των υπερασπιστικών μου καθηκόντων, τον πιο έγκυρο και αναγνωρισμένο καθηγητή τοξικολογίας της χώρας, με τον οποίο εγκαθίδρυσα σχέση συνεργασίας και εξασφάλισα την γραπτή συγκατάθεσή του ώστε να αιτηθώ προς τα αρμόδια όργανα την ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ του παιδιού με σκοπό να ελεγχθεί εάν η περιεκτικότητα κεταμίνης που βρέθηκε στο αίμα του ήταν πράγματι η αναφερόμενη στην δικογραφία, καθώς και εάν η συγκεκριμένη αναισθητική ουσία αποτέλεσε πράγματι την αιτία θανάτου. Ωστόσο, οι σχετικές μου αιτήσεις απορρίφθηκαν από τα αρμόδια όργανα με διαφορετικές και αντιφατικές αιτιολογίες, γεγονός που γεννά σοβαρότατο υπερασπιστικό ισχυρισμό και θα πρέπει να αξιολογηθεί ανάλογα από το Δικαστήριο που θα επιληφθεί της υπόθεσης. Οι συγκεκριμένες ενέργειες προκύπτουν από τα έγγραφα (αιτήσεις και σχετική αλληλογραφία) που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, θα μπορούσαν να έχουν περιέλθει στην αντίληψη όποιου είχε μελετήσει τον σχετικό φάκελο και προφανώς διέλαθαν της προσοχής του συγκεκριμένου συναδέλφου, καθ’όσον χρόνον αυτός ήταν απασχολημένος με την επισκόπηση της προσωπικής και κοινωνικής μου ζωής.

Τέλος, προς απάντηση των υπαινιγμών, που συστηματικά αφήνει σε βάρος μου ο συγκεκριμένος δικηγόρος με τις επιστολές που διακινεί, θα ήθελα να του υπενθυμίσω την διάταξη του άρθρου 27 του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος, αρμόδιο για την τήρηση του οποίου είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου : «Δεν επιτρέπεται στο Δικηγόρο να χρησιμοποιεί υβριστικές ή υποτιμητικές εκφράσεις για τον αντίδικο συνάδελφό του, καθώς και να ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠ’ΑΥΤΟΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΘΕΣΗ».

Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να παίζει παιχνίδια χρησιμοποιώντας το όνομά μου. Αυτό το δελτίο τύπου αποτελεί αυστηρή προειδοποίηση ότι στην περίπτωση της παραμικρής αναφοράς του ονόματός μου, εμπλοκής μου σε ψεύτικα σενάρια, παραβίασης της προσωπικής μου ζωής και μεθόδευσης με σκοπό την συκοφαντική δυσφήμησή μου θα αντιμετωπιστεί με τον πιο σκληρό τρόπο και θα έχει ως συνέπεια την προσφυγή μου στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά παντός υπευθύνου και την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον νόμο.

Αθήνα, 26-9-2022

ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ"





