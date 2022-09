Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Νέες υπερπτήσεις τουρκικού drone πάνω από την Κίναρο

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία με υπερπτήσεις μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πάνω από το Αιγαίο.



Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, στις 09:15 και 10:00, πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, έκανε γνωστό το ΓΕΕΘΑ.

