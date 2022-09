Κοινωνία

“Το Πρωινό”- Φίλη της Καρολάιν: Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος της είχε στείλει χυδαίο μήνυμα όταν ήταν 15χρονών (βίντεο)

Τι υποστήριξε κολλητή φίλη της αδικοχαμένης Καρολάιν για χυδαιο μήνυμα που φέρεται να έλαβε από τον Παναγιωτόπουλο όταν ήταν ακόμη ανήλικη.

Στην αποκάλυψη ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος που κατηγορείται για το κακούργημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων σε βαθμό κακουργήματος, είχε στείλει «χυδαία» μηνύματα στην Καρολάιν Κράουτς, την νεαρή κοπέλα που είχε δολοφονήσει ο σύζυγός της στα Γλυκά Νερά, όταν εκείνη ήταν 15 ετών προχώρησε μια φίλη της.

Η κολλητή φίλη της άτυχης Καρολάιν που δολοφήθηκε βίαια μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Η ίδια καταγγέλει πως "όταν ήμασταν 14-15 χρονών με την Καρολάιν πηγαίναμε για καταδύσεις στην Αλόννησο και εκεί κάναμε μάθημα με το Στάθη Παναγιωτόπουλο" και συνέχισε αναφέροντας πως "εκείνος της είχε στείλει ένα χυδαίο μήνυμα στο οποίο της έγραφε "κούκλα πότε πάμε μαζί για καταδύσεις" και η Καρολάιν είχε γελάσει".

Όπως τόνισε η φίλη της "ξέραμε όλοι στο νησί ότι ήταν αισχρός, δεν πιστεύαμε όμως όλα αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα".





