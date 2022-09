Αθλητικά

Σάκκαρη – Τσιτσιπάς: Η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη τένις

Πάντα μέσα στην πρώτη δεκάδα οι Έλληνες πρωταθλητές. Υποχώρησε η Σάκκαρη, αμετάβλητη η θέση του Τσιτσιπά.

Η Μαρία Σάκκαρη υποχώρησε μια θέση αυτήν την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έχει 3.176 βαθμούς, ενώ στην πρώτη θέση και με τεράστια διαφορά από τις συναθλήτριες της, παραμένει η Πολωνή πρωταθλήτρια, Ιγκα Σβιάτεκ με 10.365 βαθμούς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης κι αυτήν την εβδομάδα με 4.810 βαθμούς. Επικεφαλής παραμένει ο Ισπανός, Κάρλος Αλκαράθ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν ο Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ και ο Ισπανός Ράφα Ναδάλ.

