Ιταλία – Εκλογές: Η Λολομπρίτζιτα απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής

Η 95χρονη θρυλική ηθοποιός ήταν υποψήφια με το Κομμουνιστικό Κόμμα του Μάρκο Ρίτσο.

Η 95χρονη θρυλική ηθοποιός Τζίνα Λολομπρίτζιτα δεν εξελέγη στο ιταλικό κοινοβούλιο στην εκλογική περιφέρεια του Λάτσιο, όπου ήταν υποψήφια με το Κομμουνιστικό Κόμμα του Μάρκο Ρίτσο.

Με καταμετρημένο σχεδόν το σύνολο των ψήφων, η "Λολό" συγκεντρώνει λίγο παραπάνω από το 1% στην επαρχία Λατίνα--γνωστή και ως "πόλη του Ντούτσε", που βρίσκεται νοτίως της Ρώμης-- και στη γειτονική επαρχία Φροζινόνε, που ανήκουν στην περιφέρεια του Λάτσιο.

Η νικήτρια των εκλογών και πιθανόν επόμενη πρωθυπουργός της χώρας, η Τζόρτζια Μελόνι, έχει συγκεντρώσει μεγάλο ποσοστό ψήφων στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Η Λολομπρίτζιτα είχε αποτύχει να εκλεγεί στο κοινοβούλιο και το 1999 που ήταν πάλι υποψήφια.

Ο δικηγόρος της Αντόνιο Ινγκρόια δήλωσε ότι η βετεράνος ηθοποιός έχει "πλήρη διαύγεια" παρά τις πρόσφατες δικαστικές της περιπέτειες για την περιουσία της, όταν είχε αμφισβητηθεί η κρίση της.

