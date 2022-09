Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το α' μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας

Πως αξιολογούν οι Έλληνες πολίτες την ενεργειακή κρίση, τα ελληνοτουρκικά τις ανατιμήσεις και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.

Απόψε, Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, οι Έλληνες πολίτες απαντούν στο ερώτημα ποια είναι η στάση τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τις ανατιμήσεις και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.

Ακόμη, με τις τουρκικές προκλήσεις σε κλιμάκωση, οι Έλληνες πολίτες αξιολογούν την εθνική στρατηγική στα ελληνοτουρκικά και αποκαλύπτουν τι σκέφτονται για τους Τούρκους.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

