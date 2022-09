Ρωσία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Νεκροί μεταξύ των οποίων και παιδιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένοπλος άνοιξε πυρ και αιματοκύλησε σχολείο. Ο δράστης φέρεται να αυτοκτόνησε.

Τουλάχιστον 13 είναι οι νεκροί, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, από την επίθεση ενός ενόπλου σε ένα σχολείο στην πόλη Ιζέφσκ της Ρωσίας, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ο δράστης αυτοκτόνησε.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έγκλημα αυτό, ανάμεσά τους δύο φρουροί ασφαλείας του σχολικού ιδρύματος, δύο δάσκαλοι και πέντε ανήλικοι», ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή αυξάνοντας τον προηγούμενο απολογισμό των έξι νεκρών.

Ο ύποπτος «φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με ναζιστικό σύμβολο και μια κουκούλα», πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησής του».

The number of schoolchildren killed in today’s school shooting in Izhevsk, Russia, has increased to 5.



Some local media outlets report that the perpetrator was a mobilized soldier who didn’t want to go to Ukraine.



He shot himself during the massacre. pic.twitter.com/A5qmH8J41T