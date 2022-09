Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η Νέα Σελήνη και... ο βασιλιάς Κάρολος (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Δύσκολη θα είναι η βασιλεία του Καρόλου, ίσως δούμε και εξεγέρσεις'"είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Ενώ συνέχισε αναφερόμενη στη Νέα Σελήνη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Ζυγό "αφορά σχέσεις και συνεργασίες, όμως προσοχή χρειάζεται σε υπερβολές".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

