Οικονομία

Στερλίνα: “Βουτιά” και σε χαμηλό ιστορικό έναντι του δολαρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωτοφανείς μειώσεις φόρων που ανακοινώθηκαν από τον νέο Υπουργό Οικονομικών, έχουν δημιουργήσει ανησυχία στις αγορές για το βρετανικό νόμισμα.

Η στερλίνα υποχώρησε σήμερα σε νέο χαμηλό ρεκόρ, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι τα οικονομικά σχέδια της νέας κυβέρνησης θα οδηγήσουν στα όριά τους τα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας.

Η βουτιά της λίρας βοήθησε το αμερικανικό νόμισμα, που θεωρείται «ασφαλές καταφύγιο», να ανέλθει σε νέο υψηλό δύο δεκαετιών έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων.

Στην Ιαπωνία, οι αρχές επανέλαβαν ότι είναι έτοιμες να απαντήσουν σε κερδοσκοπικές κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος, μετά την παρέμβασή τους την προηγούμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά από το 1998, με στόχο την ενίσχυση του γεν.

Ωστόσο στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρέθηκε η απότομη πτώση της λίρας. Η στερλίνα υποχώρησε έως και 4,9% στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 1,0327 δολαρίου πριν σταθεροποιηθεί γύρω στο 1,0699 δολάριο.

Η πτώση αυτή ήρθε σε συνέχεια της βουτιάς κατά 3,6% της Παρασκευής, όταν ο νέος υπουργός Οικονομικών Κουάζι Κουάρτενγκ ανακοίνωσε πρωτοφανείς μειώσεις φόρων που θα χρηματοδοτηθούν από την μεγαλύτερη αύξηση στον δανεισμό από το 1972. Χθες, ο ίδιος απέρριψε την ελεύθερη πτώση της λίρας, λέγοντας ότι η στρατηγική του πρόκειται να επικεντρωθεί περισσότερο στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και όχι στη βραχυπρόθεσμη αντίδραση της αγοράς.

Η στερλίνα σημείωσε επίσης βουτιά 1,3% έναντι του ευρώ, έχοντας υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Σεπτέμβριο του 2020 στα 92,60 πένες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Πατέρας και κόρη ζουν μέσα στο αυτοκίνητο τους από τον Φεβρουάριο! (εικόνες)

Κακοποίηση στην Μεσσηνία: Τι είναι το “σύνδρομο ανατάραξης μωρού” - Στον Εισαγγελέα ο πατέρας

Πάτρα – revenge porn: Λίστα με φωτογραφίες και βίντεο από 141 κοπέλες