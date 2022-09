Κοινωνία

Κηφισιά: Έκλεψαν περίπτερο, τους κυνήγησε ο υπάλληλος και τον μαχαίρωσαν (βίντεο - ντοκουμέντο)

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών. Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι.



Δύο εργαζόμενοι σε περίπτερα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια επιθέσεων από ληστές, που έγιναν τα ξημερώματα στην Κηφισιά και την Ομόνοια.

Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται δύο από τους δράστες. Πρόκειται για ανήλικους 15 και 17 ετών.

Ωστόσο, σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών στην επίθεση στον περιπτερά στην Κηφισιά.

Ένας νεαρός ανοίγει το ψυγείο στο περίπτερο στην πλατεία Πλατάνου και παίρνει μπύρες. Κατευθύνεται στα ράφια και παίρνει κι άλλα προϊόντα υπό το βλέμμα ενός φίλου του. Γυρίζουν και φεύγουν σαν να μην έγινε τίποτα. Ο υπάλληλος ανοίγει την πόρτα και τους κυνηγάει.

Έρχεται αντιμέτωπος με συνολικά τέσσερα άτομα που τον μαχαιρώνουν.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρό, είχε τραύματα και στους δύο πνεύμονες, χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν δύο από τους δράστες. Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 15χρονο.

