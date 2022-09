Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: Απολαυστικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 θα απολαύσουμε την ξεκαρδιστική συνέχεια του της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.



Τους γνωρίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μπήκαμε στα σπίτια τους, στην καθημερινότητά τους και γελάσαμε με τις εκπλήξεις και τα απρόοπτα που τους επιφύλαξε η ζωή.

Την Τετάρτη 28 και την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα απολαύσουμε την ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Επεισόδιο 3

Η συμβίωση στη βίλα έχει για όλους κωμικοτραγικές συνέπειες. Ο Γιάννης, η Περιστέρα και ο Θανάσης προσπαθούν να συντονιστούν και να απολαύσουν τις ανέσεις της χλιδάτης ζωής, ενώ ο Αρίστος και η Μελίνα προσπαθούν να αντέξουν τη χοντροκομμένη συμπεριφορά των φιλοξενούμενών τους. Ο Αλέξανδρος βρίσκει τρόπο να πάρει την εκδίκησή του από τον Θάνο, γιατί έδωσαν σε αυτόν το ακριβό laptop, αλλά κι ο Θάνος δεν θα το αφήσει να πέσει κάτω. Και μέσα σε όλα αυτά, η Μελίνα και η Περιστέρα αποφασίζουν να πάνε για ψώνια με τους γιους τους για να γνωριστούν καλύτερα, ενώ ο Γιάννης και ο Θανάσης μένουν σπίτι καταστρέφοντας την πολύτιμη κάβα και αδειάζοντας την πισίνα, κάνοντας τον Αρίστο όλο και πιο έξαλλο.

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Επεισόδιο 4

Ο Αρίστος και η Μελίνα ζητάνε από τον Γιάννη και την Περιστέρα να μην πουν ακόμα την αλήθεια στον κύκλο τους για την σχέση που τους συνδέει και ψάχνουν να βρουν μια ιστορία για να λένε στους φίλους τους. Μια επίσκεψη, όμως, από τον Παύλο και την Λίλα, ένα φιλικό τους ζευγάρι που έρχεται λίγο νωρίτερα από ό,τι πρέπει, θα τους αναγκάσει όλους να αυτοσχεδιάσουν… Ταυτόχρονα, η Εριέττα, κόρη της Λίλας και του Παύλου, προτείνει στα αγόρια να πάρουν κρυφά το αμάξι του μπαμπά της για βόλτα και καταφέρνει να πείσει ακόμα και τον Θάνο παρά τις αντιρρήσεις του. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο παππούς έχει βγει στην γύρα για να βρει σουντόκου, αλλά καταλήγει σε ένα πανάκριβο ντελικατέσσεν, όπου θα μπλέξει σε περιπέτειες…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκος Seymour Σταθόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

#PoiosPapadopoulos

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

Τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1

https://www.antenna.gr/watch/1579188/poios-papadopoylos--epeisodio-01

https://www.antenna.gr/watch/1579540/poios-papadopoylos--epeisodio-02

&

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=pAH5EQ_v0rY&t=89s

https://www.youtube.com/watch?v=Ah2K0ham4BM

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” την Τετάρτη με Πέτρο Λαγούτη και Κώστα Στεφανή

Πανεπιστημιούπολη: Όπλα, ναρκωτικά, κλοπές και διακίνηση από τις συμμορίες των Εστιών (εικόνες)

Κορονοϊός: Η μελέτη Λύτρα – Τσιόδρα για θνησιμότητα εκτός ΜΕΘ έφερε κόντρα





Gallery