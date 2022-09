Κόσμος

Μάχσα Αμινί - Λονδίνο: Επεισόδια στην πρεσβεία του Ιράν (βίντεο)

Οι διαδηλωτές προπάθησαν να βανδαλίσουν το κτίριο της ιρανικής πρεσβείας.

Συμπλοκές μεταξύ αστυνομίας και εκατοντάδων διαδηλωτών σημειώθηκαν την Κυριακή στο Λονδίνο, καθώς έγιναν απόπειρες επίθεσης κατά της πρεσβείας του Ιράν και ισλαμικών κέντρων με αφορμή το θάνατο της Μάχσα Αμινί.

Ο θάνατος της 22χρονης ενώ τελούσε υπό κράτηση από τις ιρανικές αρχές για τον τρόπο που φορούσε τη χιτζάμπ έχει προκαλέσει κινητοποιήσεις και επεισόδια στο Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Sky News ο ξάδερφος του θύματος Ερφάν Μορτεζαέι είπε πως η Μάχσα «βασανίστηκε και εξευτελίστηκε» πριν από το θάνατό της.

Φωνάζοντας το σύνθημα «Θάνατος στην Ισλαμική Δημοκρατία» προσπάθησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό προστασίας της πρεσβείας.

Αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο σημείο.

Στη συνέχεια τα επεισόδια μεταφέρθηκαν στη βορειοανατολική γωνία του πάρκου, στο Marble Arch, και έπειτα στην περιοχή Maida Vale, όπου στεγάζεται το Ισλαμικό Κέντρο Αγγλίας. Συμπλοκές σημειώθηκαν και στο κοντινό Ισλαμικό Κέντρο του Kilburn.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν αστυνομικοί, πέντε εκ των οποίων νοσηλεύονται με κατάγματα ή άλλα τραύματα.

Συνολικά 12 διαδηλωτές συνελήφθησαν για βίαιη διατάραξη της δημόσιας τάξης.

