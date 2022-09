Κόσμος

Ρωσία - επιστράτευση: άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε σταθμό λεωφορείων (βίντεο)

Ο άνδρας φώναζε πως "δεν θέλει να πολεμήσει" στην Ουκρανία, μετά τη μερική επιστράτευση που όρισε ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην πόλη Ριαζάν, που βρίσκεται 185 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ένας στρατεύσιμος άνδρας αυτοπυρπολήθηκε και άρχισε να φωνάζει ότι δεν θέλει να πάει στο μέτωπο, μετέδωσαν οι τοπικοί ιστότοποι YA62.ru και «Novaya Gazeta. Riazan».

Η εφημερίδα Novaya Gazeta. Europe δημοσίευσε το σχετικό βίντεο με την αυτοπυρπόληση. Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να βγαίνει στον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων και να περιλούζεται με άγνωστο υγρό και στην συνέχεια να λαμπαδιάζει.

«Ο ίδιος στεκόταν στο δρόμο, όπου είναι τα λεωφορεία. Μόλις άρχισε να φλέγεται, άρχισε να γελάει και να φωνάζει ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Τα ρούχα του κάηκαν ολοσχερώς. Έτρεξε η αστυνομία, τον έβαλε σε ένα βοηθητικό χώρο, ήρθαν οι πρώτες βοήθειες και τον πήραν» , γράφει ο ιστότοπος YA62.ru επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

Η εφημερίδα NovayaGazeta. Europe γράφει ότι ο άνδρας, που υπέστη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εγκαύματα στο 90% του σώματός του, συνέχιζε να φωνάζει «Δεν θέλω να πάω στο μέτωπο» όταν τον πήραν οι γιατροί.

Σήμερα επίσης στην πόλη Ουστ-Ιλίμσκ της περιοχής του Ιρκούτσκ σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών στο στρατολογικό γραφείο. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο επικεφαλής του στρατολογικού γραφείου, ο οποίος βρίσκεται στην εντατική και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή. Ο άνθρωπος που πυροβόλησε συνελήφθη. Σύμφωνα με το κανάλι του ιστότοπου Baza στο Telegram, πρόκειται για τον 25χρονο Ρουσλάν Ζίνιν, κάτοικο της πόλης και άνεργο. Όπως γράφει ο ιστότοπος Mash, άρχισε να πυροβολεί όταν ο στρατιωτικός επίτροπος Γιελισέγεφ έδινε οδηγίες σε όσους είχαν επιστρατευθεί.

Μετά την έναρξη του πολέμου έχουν γίνει γνωστά περίπου είκοσι περιστατικά πυρπόλησης στρατολογικών γραφείων και κρατικών κτιρίων σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Μόλις ανακοινώθηκε η «μερική επιστράτευση» οι πυρπολήσεις έγιναν πιο συχνές.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ιστότοπου Mediazona, από την αρχή του πολέμου στην Ρωσία πυρπολήθηκαν 54 στρατολογικά γραφεία και διοικητικά κτίρια, ενώ 17 περιπτώσεις πυρπόλησης σημειώθηκαν τις τελευταίες πέντε μέρες αφότου ανακοινώθηκε η επιστράτευση.

