Παράξενα

Λήμνος: τουρίστες πλήρωσαν με χαρτονομίσματα φωτοτυπίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που "την πάτησε" από τους τουρίστες.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό καφέ – μπαρ της Μύρινας, όταν δυο ζευγάρια τουριστών, αφού κατανάλωσαν την παραγγελία τους, έφυγαν αφήνοντας πίσω φωτοτυπίες χαρτονομισμάτων!

Όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στον FM100, το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, όταν 2 ζευγάρια πήγαν στο καφέ – μπαρ που διαθέτει. Αφού παράγγειλαν και κατανάλωσαν την παραγγελία, έγνεψαν στην υπάλληλο ότι έχουν αφήσει τα χρήματα στο τραπέζι που κάθονταν και αποχώρησαν.

Λίγα λεπτά αργότερα, η υπάλληλος πήγε να καθαρίσει το τραπέζι και να πάρει τα χρήματα που άφησαν οι πελάτες, με έκπληξη όμως διαπίστωσε ότι τα χαρτονομίσματα ήταν φωτοτυπίες και μάλιστα από τη μια μόνο πλευρά…

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, δηλώνει στο σταθμό μας, πως η εικόνας τους δεν πρόδιδε την πρόθεση τους. «Ήταν καλοντυμένοι, γύρω στα 55 με 65. Ήταν καλομίλητοι και όση ώρα έμειναν στο μαγαζί δεν κίνησαν καθόλου την περιέργεια. Πιστεύω ήταν Σκανδιναβοί και λογικά αναχωρήσαν εχθές Κυριακή από τη Λήμνο», μας ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: FM100

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Ερντογάν: Αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία των ελληνικών νησιών

Coolio: Ο ράπερ βρέθηκε νεκρός σε τουαλέτα

“The 2Night Show” - Στεφανής: Πώς βλέπει τους Έλληνες οδηγούς (βίντεο)