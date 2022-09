Life

“The 2Night Show”: Πρεμιέρα με Νίκο Χατζηνικολάου και Μαρία Τζομπανάκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2night Show», η πιο δυνατή παρέα της late prime time, επιστρέφουν για 7η χρονιά στον ΑΝΤ1.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2Night Show», η πιο δυνατή παρέα της late prime time, επιστρέφουν απόψε στις 23:30, για 7η χρονιά στον ΑΝΤ1, για να μοιραστούν μαζί μας τις πιο ενδιαφέρουσες νυχτερινές εξομολογήσεις, που θα γίνουν και φέτος «talk of the town»!

Για άλλη μια χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show»!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης υποδέχεται, για πρώτη φορά στο «The 2Night Show», τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, καθώς και για την επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του. Για ποιο λόγο πήρε αποβολή στο σχολείο; Πότε αποφάσισε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία; Η φωνή του τι ρόλο έπαιξε στην καριέρα του; Ποια ήταν η αντίδραση του κοινού όταν αποφάσισε να αλλάξει τα χαρακτηριστικά γυαλιά οράσεως που φορούσε;

Επίσης, θυμάται σημαντικούς ανθρώπους που γνώρισε, τις αποκλειστικές συνεντεύξεις που εξασφάλισε, ενώ αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες από τη συνάντησή του με τον Μάνο Χατζηδάκι, τη Μελίνα Μερκούρη και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Στη συνέχεια, αναφέρεται στην υπέροχη οικογένειά του και την επεισοδιακή πρόταση γάμου που έκανε στη σύζυγό του, Κρίστη Τσολακάκη.

Τέλος, μιλάει για την εμπρηστική επίθεση που δέχτηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός Real FM και αποκαλύπτει ότι τη φετινή σεζόν εκτός από το «Eνώπιος Ενωπίω» θα παρουσιάζει και δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Μαρία Τζομπανάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για τις αλλαγές στη ζωή της και για όσα «στερήθηκε», μετακομίζοντας στην Αμερική για να βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γιάννη. Πόσο δεμένη σχέση έχει με τον γιο της Ορφέα Αυγουστίδη και τον εγγονό της; Για ποιες προσωπικές επιλογές της έχει μετανιώσει; Επίσης, αποκαλύπτει, για πρώτη φορά, πως φέτος έχει δεχτεί πρόταση να γίνει παρουσιάστρια και τέλος, μιλάει για την Καλλιόπη του «Σασμού», την πληθωρικότητα του ρόλου της και τη διάθεσή της να ξαφνιάζει τους συνεργάτες της με τους αυτοσχεδιασμούς που κάνει στα γυρίσματα της σειράς.

«The 2Night Show»: Πρεμιέρα απόψε και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow