“ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”: Το 2ο συγκλονιστικό επεισόδιο (βίντεο)

Η κινηματογραφική υπερπαραγωγή της Μιμής Ντενίση έρχεται στον ΑΝΤ1, σε μία μίνι σειρά που θα καθηλώσει…

100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης, σε μια επέτειο που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην Ιστορία της πατρίδας μας, ο ΑΝΤ1 τιμά τον ελληνισμό και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο χρόνο που κρατά τις μνήμες και τις παραδόσεις ζωντανές.

Η «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» της Μιμής Ντενίση, η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και συγκίνησε το κοινό, προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1 σε μία μίνι σειρά 4 επεισοδίων με πλούσιο αποκλειστικό υλικό και ανέκδοτες σκηνές από την κινηματογραφική ταινία.

Μετά τη θερμή υποδοχή του 1ου επεισοδίου, το 2ο συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» έρχεται την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στον ΑΝΤ1 για να καθηλώσει και πάλι το τηλεοπτικό κοινό.

Ζωές που άλλαξαν για πάντα. Καταστροφές, τραγωδίες, απώλειες, χαμένες πατρίδες, οικογένειες και έρωτες. Γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη Ιστορία της Ελλάδας, αλλά και πολλές γενιές ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τα πάντα με τον πιο σκληρό τρόπο.

Με πρωταγωνιστές τους Μιμή Ντενίση, Λεωνίδα Κακούρη, Burak Hakki, Κρατερό Κατσούλη, Ταμιίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Γιάννη Βογιατζή και ένα επίσης δυνατό διεθνές καστ, με γυρίσματα σε Λέσβο, Χίο, Αθήνα, Πειραιά και Φάληρο, με σύγχρονα ψηφιακά εφέ, καθώς και εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, η σειρά αφηγείται με μαεστρία και ρεαλισμό τα τραγικά ιστορικά γεγονότα, αναδεικνύει την πολυπολιτισμική ταυτότητα της τότε Σμύρνης και μας θυμίζει ότι κάθε λαός έχει μια χαμένη πατρίδα, κάθε λαός έχει τη Σμύρνη του.

«ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ». Ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο χρόνο και την Ιστορία μας μέσα από μία αριστουργηματική υπερπαραγωγή 4 επεισοδίων κάθε Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

«ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ»

Μια παραγωγή της Tanweer Productions

Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο της Μιμής Ντενίση

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Executive Producers: Joseph Samaan, Μιμή Ντενίση

Πρωταγωνιστούν: Μιμη? Ντενι?ση, Λεωνι?δας Κακου?ρης, Burak Hakki, Κρατερο?ς Κατσου?λης, Ταμι?λλα Κουλι?εβα, Κατερι?να Γερονικολου?, Ντι?να Μιχαηλι?δου, Αναστασι?α Παντου?ση, Ozdemir Ciftcioglu, Νέδη Αντωνιάδη, Για?ννης Εγγλε?ζος, Ε?φη Γου?ση, Nathan Thomas, Χρη?στος Στε?ργιογλου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner, Δάφνη Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώλης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna Kalafatis και ο Για?ννης Βογιατζη?ς

Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire και ο Rupert Graves

