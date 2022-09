Πολιτική

Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν είναι ισότιμή μας και δεν μπορεί να είναι συνομιλητής μας

Τα θέματα της Τριπολιτσάς, της αποστρατικοποίησης των νησιών, αλλά και του μεταναστευτικού επαναφέρει ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

«Ενώ καταβάλλουμε ειλικρινείς προσπάθειες να τερματίσουμε τους πολέμους, τις εντάσεις και τις κρίσεις στον κόσμο, παρακολουθούμε τα βήματα της γειτονικής μας Ελλάδας που μυρίζουν πρόκληση. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε στρατιωτικός ούτε πολιτικός συνομιλητής μας, δεν είναι ισάξιά μας, δεν μπορεί να είναι», είπε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο ο Ταγίπ Ερντογάν, λίγο αφού η Άγκυρα προέβη σε διάβημα καλώντας τον Έλληνα Πρέσβη στο ΥΠΕΞ της, για να λάβει την απάντηση από την Αθήνα ότι, δεν είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο τη γείτονα της , ούτε έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στα παράλια της, όπως έχει κάνει η Τουρκία.

«Γνωρίζουμε ότι οι πραγματικές προθέσεις εκείνων που παρακίνησαν τους Έλληνες πολιτικούς εναντίον μας ήταν να εμποδίσουν το πρόγραμμά μας για την οικοδόμηση μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι τόσο για τους Έλληνες πολιτικούς, το ελληνικό κράτος, τον ελληνικό λαό και όσους τους χρησιμοποιούν ως μαριονέτες», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι, οι Έλληνες «δεν έδωσαν ακόμη λογαριασμό για την Τριπολιτσά».

«Αυτοί που με την ίδια νοοτροπία άφησαν παιδιά και αθώους να πεθάνουν βυθίζοντας τις βάρκες τους σε Αιγαίο και Μεσόγειο, σίγουρα θα λογοδοτήσουν κάποτε. Οι στρατιωτικές συγκεντρώσεις με την εικόνα της κατοχής σε όλη την Ελλάδα στην πραγματικότητα πρέπει να ενοχλούν ελληνικό λαό, όχι εμάς».

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, εξαπέλυσε περαιτέρω πυρά, λέγοντας ότι, «πολιτικές δεσμεύσεις που θα υποθηκεύσουν το μέλλον της Ελλάδας για ένα τέταρτο του αιώνα ακόμη, και που οπωσδήποτε θα κληθούν να πληρώσουν, δεν πρέπει να ανησυχούν εμάς, αλλά τον ελληνικό λαό. Ούτε αυτές οι στρατιωτικές συγκεντρώσεις ούτε αυτές οι πολιτικές και οικονομικές στηρίξεις είναι αρκετές για να ανεβάσουν την Ελλάδα στο επίπεδό μας, αλλά αρκούν για να σύρουν την Ελλάδα στο βάλτο».

«Δεν θα παραλείψουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας έναντι της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας», συμπλήρωσε.

