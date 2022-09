Οικονομία

Siemens: Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τα “μαύρα ταμεία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και το σκεπτικό της αθώωσης.

Της Λίας Κοντοπούλου

Αθώοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση των "μαύρων ταμείων" της Siemens από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Δεν αποδείχθηκε παράνομη αύξηση της περιουσίας των στελεχών του ΟΤΕ από τη σύμβαση με τη Siemens.

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανέτρεψε πλήρως τόσο την πρωτόδικη απόφαση όσο και όλα τα δικαστικά πορίσματα που είχαν εκδοθεί από το 2007 και μετά αναφορικά με την υπόθεση των «μαύρων ταμείων» του γερμανικού κολοσσού.

Και αυτό γιατί σχεδόν 25 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης ψηφιοποίησης του ΟΤΕ με τη Siemens και 15 χρόνια από την άσκηση των πρώτων διώξεων που ενέπλεκαν αρχικά 54 πρόσωπα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να αθωωθούν και οι 20 κατηγορούμενοι που έφτασαν στον δεύτερο βαθμό για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ενώ έπαυσε την ποινική δίωξη λόγων παραγραφής για τα αδικήματα με χρόνο τέλεσης πριν από το 2002.

Στο σύντομο σκεπτικό που εκφωνήθηκε από έδρας αναφέρθηκε ότι δεν αποδείχθηκε ότι υπήρξε παράνομη αύξηση της περιουσίας των στελεχών του ΟΤΕ από μίζες της Siemens.

Έτσι λοιπόν ο πρώην ισχυρός άνδρας της Siemens Ελλάδας, Μιχάλης Χριστοφοράκος, ο οποίος έχει διαφύγει στη Γερμανία και πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 15 έτη κάθειρξη κηρύχθηκε αθώος.

Το ίδιο και ο άλλος ισχυρός παράγοντας της Siemens Ελλάδας Πρόδρομος Μαυρίδης, ο οποίος μάλιστα έχει φυλακιστεί μετά την πρωτόδικη απόφαση.

Τέλος σε ό,τι αφορά τον φυγόδικο Χρήστο Καραβέλα, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί και αυτός σε 15 έτη κάθειρξη, το δικαστήριο δεν εξέδωσε απόφαση, καθώς δεν είχε ασκήσει έφεση, όμως όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι η σημερινή απόφαση μπορεί να έχει και γι΄αυτόν ευνοϊκή επίδραση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Πατέρας και κόρη ζουν μέσα στο αυτοκίνητο τους από τον Φεβρουάριο! (εικόνες)

Τροχαίο Αθηνών - Κορίνθου: Θρήνος για γνωστό επιχειρηματία και πατέρα τριών παιδιών

Κακοποίηση στη Μεσσηνία: “Το μωρό ήταν ταραγμένο”, λέει η γιαγιά του