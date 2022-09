Κοινωνία

Πάτρα – Θύμα revenge porn στον ΑΝΤ1: Να βρεθεί λύση για να σταματήσει ο διασυρμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία από τις 141 γυναίκες που έπεσαν θύματα revenge porn μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον εφιάλτη που ζει.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Χεινοπώρου, Κωνσταντίνος Φλαμής

«Το σοκ που μπορεί να προκαλέσει σε μια γυναίκα δεν περιγράφεται. Είναι άβολο, ντροπιαστικό. Είναι μικρή η πόλη, είναι ντροπιαστικό όχι μόνο για μένα, αλλά και τους γονείς μου…», δήλωσε στον ΑΝΤ1 μία από τις 141 γυναίκες από την Πάτρα, των οποίων προσωπικές στιγμές διακινούνται αυτήν τη στιγμή από κινητό σε κινητό, μέσω ειδικής εφαρμογής αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων. Η «ροζ» λίστα περιλαμβάνει και το δικό της όνομα.

«Όταν βρισκόμασταν με πρώην σύντροφο, κάποιες φορές μου είχε ζητήσει να βγάλουμε βίντεο. Όταν του είπα να χωρίσουμε, μετά από έναν μήνα δημοσιεύτηκαν τα βίντεο», περιγράφει η κοπέλα.

Τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες, γνωστές στη μικρή κοινωνία της Πάτρας, ηλικίας 18 έως 30 ετών.

Το «ροζ» αρχείο περιλαμβάνει πάνω από 1000 φωτογραφίες και βίντεο με ερωτικές συνευρέσεις των γυναικών με τους συντρόφους τους. Κάθε γυναίκα φέρεται να έχει «φακελωθεί» ξεχωριστά, με το ονοματεπώνυμο της!

Η γυναίκα, όμως, που έπεσε θύμα, διερωτάται, «και να κινηθώ νομικά δηλαδή, και να κάνω κάτι, δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα. Και που είχα πάει στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δεν είχε γίνει κάτι. Είναι τραγικό να μην μπορούμε να βρούμε μια λύση, ώστε να σταματήσει όλο αυτό, ο διασυρμός που γίνεται».

Είναι άγνωστο πόσα άτομα διαθέτουν στα κινητά τους αυτήν τη στιγμή την συγκεκριμένη λίστα της ντροπής, όμως ήδη ένα από τα θύματα έχει υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Σύμφωνα με τον νέο τροποποιημένο νόμο, η εκδικητική πορνογραφία διώκεται πλέον ως κακούργημα, με ποινή ως και τα 8 έτη, ενώ η εν λόγω κακουργηματική πράξη αφορά όχι μόνον εκείνον που καταγράφει και αναρτά παράνομα το υλικό, αλλά και εκείνους που διακινούν το παράνομο υλικό από κινητό σε κινητό.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Πατέρας και κόρη ζουν μέσα στο αυτοκίνητο τους από τον Φεβρουάριο! (εικόνες)

Καλάβρυτα: πυροβόλησε τον σκύλο του γείτονά του

Κακοκαιρία Bogdan: μήνυμα από το 112 στη Δυτική Ελλάδα - Πού θα μείνουν κλειστά τα σχολεία