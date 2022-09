Πολιτική

Μητσοτάκης για ΚΕΠΑ: αυτή η προσπάθεια είναι μια πολιτική που έχει διάρκεια

Ποιες είναι οι 4 μεταρρυθμίσεις στα ΚΕΠΑ που αλλάζουν την καθημερινότητα των αναπήρων.

Στην εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας των Ψηφιακών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέστη το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία συνθέτουν μία «υπηρεσία μίας στάσης» για την πιστοποίηση της αναπηρίας, αντικαθιστώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ίσχυαν μέχρι πρότινος και επιλύοντας χρόνια προβλήματα που επιβάρυναν τους πολίτες με παρατεταμένες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των προβλημάτων μας βρισκόταν η πραγματικότητα την οποία αντιμετώπιζαν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, ως προς τον τρόπο λειτουργίας των ΚΕΠΑ, που -παρά τις πολύ φιλότιμες προσπάθειες των εργαζόμενων στα κέντρα αυτά- στη συνείδηση των ατόμων με αναπηρία, λόγω διαδικαστικών ελλείψεων, είχαν μετατραπεί από κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας σε κέντρα περιφρόνησης αναπήρων», δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με άτομα με αναπηρία. «Ακριβώς αυτή τη σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες των ΚΕΠΑ είχαμε τη δυνατότητα να δρομολογήσουμε, κάνοντας μια σειρά από αλλαγές οι οποίες μου φαίνονται εκ των υστέρων απολύτως αυτονόητες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως το ζητούμενο ήταν να υλοποιηθούν αλλαγές που θα διευκόλυναν στην πράξη τους πολίτες, καταπολεμώντας διεγνωσμένα προβλήματα. «Γιατί να πρέπει να περνάει κάποιος από επαναλαμβανόμενες εξετάσεις για ένα πρόβλημα που τον συνοδεύει για μία ζωή; Γιατί να μην μπορούμε να επιστρατεύσουμε την ψηφιακή τεχνολογία, όπως το κάνουμε σε τόσες άλλες εκφάνσεις της σχέσης του κράτους με τον πολίτη ή την επιχείρηση, για να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τη ζωή αυτών των συμπολιτών μας που θα έπρεπε πρώτα και πάνω απ΄ όλα να νοιαζόμαστε περισσότερο να τους εξυπηρετήσουμε. Διότι, εξ ορισμού, αυτοί και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα στην επικοινωνία τους με το κράτος. Πώς είναι δυνατόν να ζητάμε από συμπολίτες μας να έρθουν σε μία δημόσια υπηρεσία που αφορά άτομα με αναπηρία και οι Υπηρεσίες αυτές να μην είναι προσβάσιμες;».

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση ήταν να τεθούν στην υπηρεσία των πολιτών τα νέα εργαλεία του ψηφιακού κράτους, μέσω των οποίων μειώνεται και το γραφειοκρατικό κόστος για τους πολίτες.«Επιστρατεύουμε τα εργαλεία που έχουμε πια στη διάθεσή μας ώστε αυτή η επικοινωνία να γίνεται με απρόσκοπτο τρόπο και βέβαια μειώνοντας και ένα κόστος το οποίο είναι σημαντικό. Δεν είναι ευκαταφρόνητο. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση το ύψος του παραβόλου, δεν είναι ένα αμελητέο ποσό αυτό, 250.000 συμπολίτες μας να δίνουν 46 ευρώ για μια διαδικασία που θα έπρεπε, όπως είναι τώρα πια, να είναι δωρεάν», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην πλήρη κατάργηση του παραβόλου για τα ΚΕΠΑ.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως είχε θέσει τον στόχο της αναβάθμισης των υπηρεσιών για τους πολίτες με αναπηρίες ήδη προ τετραετίας, πάντα σε συνεννόηση με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. «Το Δεκέμβριο του 2018, πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019, είχα δεσμευθεί ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σχετικά σύντομα σε ένα συγκροτημένο και ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης πολλών χρόνιων προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία».

«Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία η οποία να είναι πραγματικά ανεκτική και να αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου σε όλες της τις εκφάνσεις. Διότι μόνο με αυτό τον τρόπο, αν βάλουμε για λίγο τον εαυτό μας στα παπούτσια ενός ατόμου με αναπηρία, ενός νέου ανθρώπου που κινείται στο φάσμα των δυσκολιών μάθησης, τότε θα μπορούμε να αντιληφθούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο και εμείς πρέπει να τους φερόμαστε», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση και έρχονται να βελτιώσουν στη πράξη την καθημερινότητα χιλιάδων ατόμων με αναπηρία. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, ή αλλιώς ΚΕΠΑ όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, είναι συνυφασμένα με την ταλαιπωρία, την αγανάκτηση, τις καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων πιστοποίησης. Μπροστά σε αυτόν τον παραλογισμό δεν μπορούσαμε να μείνουμε αδρανείς. Για αυτό και από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θέλησα να εστιάσω στο πώς οι συμπολίτες μας με αναπηρία θα μπορέσουν να δουν εμπράκτως την καθημερινότητα και την σχέση τους με τον ΕΦΚΑ, τον ΟΠΕΚΑ και τα ΚΕΠΑ να βελτιώνεται», δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.

«Μεταρρυθμίσεις όπως αυτή πραγματικά αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Είναι αυτές που μένουν στον χρόνο και αξίζει για αυτές να παλέψεις ή ακόμα και να συγκρουστείς με παλιές αντιλήψεις και πρακτικές. Σήμερα κάνουμε ένα ισχυρό και αποφασιστικό βήμα για τους συμπολίτες μας που για πολλά χρόνια αντιμετωπίζονταν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Χρειάζεται επιπλέον λίγος χρόνος προσαρμογής των υπαλλήλων των ΚΕΠΑ με τη νέα πραγματικότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν και τα όποια προβλήματα προκύψουν. Νομίζω ωστόσο πως όλοι μας θα συμφωνήσουμε πως τα τελευταία 3 περίπου χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα για να τελειώσουμε οριστικά με παθογένειες δεκαετιών. Και αυτό θα συνεχίζουμε να κάνουμε», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

«Παρουσιάζουμε σήμερα την Εθνική Πύλη Αναπηρίας, μέσω της οποίας απλουστεύουμε και ψηφιοποιούμε μια σειρά πολύ συχνών αλληλεπιδράσεων των ΑμεΑ με το Δημόσιο. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε όσο το δυνατόν πιο απλές διαδικασίες για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κωστή Χατζηδάκη και την ομάδα του για την άψογη συνεργασία. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών -και ιδίως των πιο αδύναμων- κι αυτό συνιστά μια δέσμευση που έχει αναλάβει από την πρώτη ημέρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ στην υπηρεσία των αναπήρων

Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ είναι η νέα υπηρεσία μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αξιολογούνται τα αιτήματα για πιστοποίηση αναπηρίας.

Η ψηφιοποίηση του συστήματος θέτει οριστικά τέλος σε χρόνια προβλήματα και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που προκαλούσαν ταλαιπωρία στους πολίτες, καθώς φέρει τις παρακάτω αλλαγές στην εξυπηρέτησή τους:

- Η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας απλοποιείται πλήρως και απαιτεί μόνο την υποβολή μίας ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική πλαρφόρμα του gov.gr (https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/). Ο αιτών εξετάζεται μόνο μία φορά από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και στη συνέχεια λαμβάνει ψηφιακά την ενιαία ιατρική γνωμάτευση για τον φάκελό του.

- Η ενιαία ιατρική γνωμάτευση είναι πια αυτόματα δεσμευτική για όλους τους φορείς του Δημοσίου.

- Καταργείται πλήρως το παράβολο (αξίας 46,14 ευρώ) που απαιτούνταν για την πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ.

- Όλες οι διαδικασίες γίνονται μέσα από την Εθνική Πύλη Αναπηρίας, τον νεοσύστατο κεντρικό ηλεκτρονικό κόμβο που δημιουργήθηκε και όπου όλοι οι πολίτες με αναπηρία έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες για την ταχεία εξυπηρέτηση ή ενημέρωσή τους, δίχως ταλαιπωρία ή κόστος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται ο πολίτης και επιταχύνεται η χορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης αναπηρίας, ενώ η πιστοποίηση, καθότι είναι ενιαία, ισχύει για την ικανοποίηση κάθε άλλης ασφαλιστικής ή προνοιακής παροχής για την οποία γίνεται αίτηση.

Αντίθετα, πριν την ενεργοποίηση της Εθνικής Πύλης πολίτες με αναπηρία επισκέπτονταν τρεις ή τέσσερις φορές τα ΚΕΠΑ κατά την αξιολόγηση της αίτησής τους, ενώ παράλληλα ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες για κάθε κρατική παροχή. Η είσοδος στο σύστημα των Ψηφιακών ΚΕΠΑ είναι απλή και γίνεται με τη χρήση των στοιχείων του Taxis.

Πιερρακάκης: Σε πλήρη λειτουργία τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η ψηφιακή πλατφόρμα «Εθνική Πύλη Αναπηρίας»

Σε πλήρη λειτουργία τίθενται τα Ψηφιακά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας -Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η ψηφιακή πλατφόρμα «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», την οποία παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. Όπως τόνισε «σήμερα απαλλάσσουμε τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους από μια πρόσθετη ταλαιπωρία και προσφέρουμε τις δυνατότητες του ψηφιακού κράτους. Αναβαθμίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών του κράτους προς τα άτομα με αναπηρία. Η ψηφιακή στρατηγική και κρατική αρωγή δεν είναι ένα ζήτημα μόνο τεχνοκρατικών βελτιώσεων, αλλά είναι ένα βαθιά αξιακό ζήτημα».

Η νέα Εθνική Πύλη Αναπηρίας, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στο epan.gov.gr, λειτουργεί ως «υπηρεσία μιας στάσης». Μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας θα είναι σταδιακά προσβάσιμες οι υπηρεσίες που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Η Πύλη λειτουργεί και ως κέντρο πληροφόρησης για τις παροχές και τις διευκολύνσεις που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία.

Να αναφέρουμε ότι μέσω της νέας Εθνικής Πύλης Αναπηρίας τα άτομα με αναπηρία υποβάλλουν ψηφιακά αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας σε 8 απλά βήματα. Κάνοντας login με τους κωδικούς του taxis, αναγράφοντας αρχικά τον ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους, κατόπιν προχωρούν στην αίτηση βάζοντας τα προσωπικά τους στοιχεία αναφέροντας ποια είναι η συγκεκριμένη νόσος και αφού την υποβάλλουν μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξή της.

Να υπογραμμίσουμε ότι επίσης θα μπορούν να πληροφορούνται για τις διαθέσιμες συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα που αφορούν στην υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας με έναρξη πιλοτικής λειτουργίας την 1 Νοεμβρίου, η οποία θα ενταχθεί στο wallet (όπου περιλαμβάνει την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης), στην υλοποίηση των ψηφιακών μητρώων Αναπηρίας και Παροχών Αναπηρίας, στην αναμόρφωση του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) των ΚΕΠΑ και στη δημιουργία σχετικού μητρώου για το ιατρικό προσωπικό δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Όπως τόνισε ο υπουργός με τα νέα ψηφιακά ΚΕΠΑ «ψηφιοποιούμε και απλοποιούμε τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας, διευκολύνουμε την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων με αναπηρία. Ο πολίτης υποβάλει ηλεκτρονικά μία αίτηση αξιολόγησης από τα ΚΕΠΑ, μόνο με τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της αναπηρίας του, ο ιατρός συντάσσει και οριστικοποιεί ψηφιακά τον Εισηγητικό Φάκελο, ενώ θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω μηνύματος για την οριστικοποίηση της αίτησης και του φακέλου του πολίτη, ώστε να οριστεί ραντεβού αξιολόγησης».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τους 4 βασικούς πυλώνες των ψηφιακών ΚΕΠΑ: Πρώτον, οι ασφαλισμένοι επισκέπτονται μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ. Αυτό πρακτικά σημαίνει: Κατάργηση χιλιάδων επισκέψεων, η επίσκεψη (ή η κατ' οίκον εξέταση) γίνεται μόνο μια φορά, την ημέρα της εξέτασης του πολίτη και όχι σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας. Όλα τα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης πλην της ιατρικής εξέτασης θα γίνονται ψηφιακά μέσω του epan.gov.gr

Δεύτερον, δημιουργείται μια ενιαία ιατρική γνωμάτευση, η οποία προϋποθέτει την αποσύνδεση της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας από τη διαδικασία λήψης παροχών (επιδόματα αναπηρίας, σύνταξη αναπηρίας κ.α.). Η ενιαία ιατρική γνωμάτευση για κάθε πιθανή παροχή είναι δεσμευτική για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και καταργεί τις προηγούμενες ξεχωριστές αιτήσεις και γνωματεύσεις.

Τρίτον, καταργείται πλήρως η καταβολή παραβόλου. Το παράβολο αξίας 46.14 ευρώ ίσχυε για όλες τις κατηγορίες αιτούντων που πιστοποιούνται στα ΚΕΠΑ. Την τελευταία 5-ετία κατεβλήθη το εν λόγω παράβολο για πάνω από 250.000 αιτήσεις.

Τέταρτον, διασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία προσωπικών δεδομένων. Όλα τα ιατρικά δεδομένα και σχετικά έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη της αναπηρίας διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των απαραίτητων συστημάτων, ενώ τηρούνται όλες οι απαραίτητες βέλτιστες πρακτικές ως προς την ιδιωτικότητα, προστασία και κρυπτογράφηση των δεδομένων. Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέληξε ότι «όλη αυτή η στρατηγική δεν αφορά προνόμια αλλά δικαιώματα. Είναι νέα δικαιώματα σε έναν αναδυόμενο ψηφιακό κόσμο σε σχέση με ένα κράτος που έτσι θα όφειλε να λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και που πλέον έχει μπει σε αυτήν την τροχιά, σε αυτές τις ράγες».

Χατζηδάκης: Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας θα βελτιώσουν την καθημερινότητα χιλιάδων ατόμων με αναπηρία

«Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας έρχονται να βελτιώσουν στην πράξη την καθημερινότητα χιλιάδων ατόμων με αναπηρία» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας μεταρρύθμισης, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ήταν συνυφασμένα με την ταλαιπωρία, την αγανάκτηση και τις καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων πιστοποίησης. «Η Δημόσια Διοίκηση εξαντλούσε διαχρονικά τη γραφειοκρατική της εμμονή πάνω στους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας. Έβρισκε χίλιους δύο τρόπους να ταλαιπωρεί εκείνους τους πολίτες που κανονικά θα έπρεπε να υποστηρίζει με κάθε τρόπο και κάθε φορά που είχαν ανάγκη την πιστοποίηση της αναπηρίας τους» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας και τόνισε ότι, «μπροστά σε αυτόν τον παραλογισμό, «δεν μπορούσαμε να μείνουμε αδρανείς. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θέλησα να εστιάσω στο πώς οι συμπολίτες μας με αναπηρία θα μπορέσουν να δουν εμπράκτως την καθημερινότητα και τη σχέση τους με τον ΕΦΚΑ, τον ΟΠΕΚΑ και τα ΚΕΠΑ, να βελτιώνεται» υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων γύρω από τα ΚΕΠΑ

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων γύρω από τα ΚΕΠΑ.

Συγκεκριμένα, είπε τα εξής: Πέρυσι, θεσπίστηκε ο πρώτος κανονισμός λειτουργίας τους. Μέχρι τότε, τα ΚΕΠΑ λειτουργούσαν με διάσπαρτες εγκυκλίους και ασαφές πλαίσιο διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Επιπλέον, καταργήθηκε η υποχρεωτική επανεξέταση από ΚΕΠΑ για μη αναστρέψιμες ασθένειες. «Θέσαμε τέλος σε μια άνευ λογικής ταλαιπωρία που βίωναν δεκάδες χιλιάδες πολίτες με μη αναστρέψιμες ασθένειες. Πλέον, οι άνθρωποι αυτοί εξετάζονται μια φορά, και το ποσοστό αναπηρίας τους ισχύει εφ' όρου ζωής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Επίσης, προχώρησε η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, όπως συμπλήρωσε ο υπουργός Εργασίας, είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη μεταστέγαση των ΚΕΠΑ της Αθήνας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν στους χώρους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Επιπλέον, θεσπίστηκαν, τόσο για τον ΕΦΚΑ, όσο και για τα ΚΕΠΑ, τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Τα ηλεκτρονικά ραντεβού κατήργησαν τις ουρές και μείωσαν σε σημαντικό βαθμό την ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία - πάνω από 500.000 ηλεκτρονικά ραντεβού υλοποιήθηκαν για υποθέσεις ΚΕΠΑ τα τελευταία 2,5 χρόνια.

«Σήμερα, ερχόμαστε και παρουσιάζουμε με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, μια ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση. Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και την Εθνική Πύλη Αναπηρίας. Πρόκειται για μια σύνθετη και πολυεπίπεδη μεταρρύθμιση, που ψηφιοποιεί και απλοποιεί το σύνολο της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης ανέλυσε τις τέσσερις βασικές αλλαγές, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

«Πρώτον, καταργούνται οι αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ. Μέχρι χθες, απαιτούνταν τρεις με τέσσερις επισκέψεις στα ΚΕΠΑ για να μπορέσει ο πολίτης να πιστοποιήσει την αναπηρία του. Σήμερα, απαιτείται μια μόνο επίσκεψη την ημέρα της εξέτασής του από την επιτροπή γιατρών. Όλα τα υπόλοιπα θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Δεύτερον, δημιουργείται η ενιαία ιατρική γνωμάτευση για την αναπηρία, η οποία θα ισχύει για όλες τις επιμέρους παροχές της πολιτείας σε αναπήρους συμπολίτες μας. Ως παροχές θεωρούνται τα επιδόματα αναπηρίας, η σύνταξη αναπηρίας, το εξωιδρυματικό επίδομα, κ.ά.. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Μέχρι χθες, για κάθε παροχή της Πολιτείας, προβλέπονταν ξεχωριστές αιτήσεις που οδηγούσαν σε ξεχωριστές εξετάσεις και γνωματεύσεις. Με τη νέα διαδικασία, μια μόνο εξέταση και μια μόνο γνωμάτευση γιατρών αρκεί, προκειμένου να εκδοθεί η ενιαία ιατρική γνωμάτευση. Ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει πρώτα ηλεκτρονικά την ενιαία ιατρική γνωμάτευση και, στη συνέχεια, θα κάνει αίτηση στον ΕΦΚΑ, στον ΟΠΕΚΑ, κλπ, για τη λήψη της παροχής.

Με τη νέα διαδικασία, οι πολίτες που δικαιούνται περισσότερες από μία παροχές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενιαία γνωμάτευση, γλιτώνοντας επιπλέον χρόνο και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία.

Τρίτον, καταργείται το παράβολο των 46 ευρώ. Είναι ενδεικτικό πως, την τελευταία πενταετία, το εν λόγω παράβολο κατέβαλαν πάνω από 250.000 πολίτες, που ήθελαν να πιστοποιηθούν από ΚΕΠΑ.

Τέταρτον, τίθεται σε λειτουργία η Εθνική Πύλη Αναπηρίας και συγκεντρώνονται σε αυτή σταδιακά όλες οι λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία».



Οι επόμενες μεταρρυθμίσεις

Στο επόμενο διάστημα, όπως σημείωσε ο υπουργός Εργασίας, θα υλοποιηθούν τέσσερις ακόμη μεταρρυθμίσεις, που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Συγκεκριμένα:

- Καθιερώνεται το Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα πιστοποιημένα άτομα με αναπηρία στη χώρα. «Το Μητρώο υπήρξε διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος».

- Θεσπίζεται η Κάρτα Αναπηρίας, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από το Μητρώο, μέσω της οποίας τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πιστοποιούν με ψηφιακό τρόπο την ιδιότητά τους, προκειμένου να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματά τους. Μία κάρτα που θα ισχύει για όλες τις υπηρεσίες και όλες τις επαφές των αναπήρων με το Δημόσιο. «Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση, που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η σταδιακή έναρξη λειτουργίας θα αρχίσει την 1η Νοεμβρίου 2022» αποσαφήνισε ο κ. Χατζηδάκης.

- Aναμορφώνεται το Ειδικό Σώμα Ιατρών (ΕΣΙ) των ΚΕΠΑ. Στο ΕΣΙ θα μπορούν να ενταχθούν ιατροί, όχι μόνο από το Δημόσιο, (όπως συνέβαινε, μέχρι σήμερα), αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα, περνώντας ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται το δυναμικό του Σώματος για να γίνονται πιο γρήγορα οι εξετάσεις, και παράλληλα εμπλουτίζεται με νέες και σύγχρονες ειδικότητες. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε ειδικότητα παιδιάτρου στο Σώμα των ιατρών και οι εξετάσεις των παιδιών γίνονταν από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

- «Τέλος, προωθείται ο νέος για την Ελλάδα θεσμός του Προσωπικού Βοηθού, που θα συμβάλει στην ομαλή ένταξη αρκετών αναπήρων συνανθρώπων μας στην οικονομική και κοινωνική ζωή» τόνισε ο υπουργός Εργασίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι όλες οι παραπάνω δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα. Ενδεικτικά, ανέφερε τη συνεργασία του υπουργείου με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και τον πρόεδρό της, Γιάννη Βαρδακαστάνη και ευχαρίστησε επίσης όσους εργάστηκαν για τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση, όπως, μεταξύ άλλων, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και την ομάδα του, τον υφυπουργό Εργασίας, Πάνο Τσακλόγλου και τη γενική γραμματέα, Παυλίνα Καρασιώτου, τις υφυπουργούς, Δόμνα Μιχαηλίδου και Μαρία Συρεγγέλα, τον διοικητή του ΕΦΚΑ, Παναγιώτη Δουφεξή, την διοικήτρια του ΟΠΕΚΑ, Ξένια Παπασταύρου και την υποδιοικήτρια Φαίη Καρποδίνη. Επίσης, ευχαρίστησε τους υποδιοικητές του ΕΦΚΑ Νίκο Παγώνη, στον οποίο υπάγεται η αρμοδιότητα των ΚΕΠΑ, και Αλέξανδρο Βαρβέρη, ο οποίος χειρίστηκε το ψηφιακό κομμάτι εκ μέρους του φορέα, τον Γιώργο Γεραπετρίτη για την υποστήριξη και την προσήλωσή του στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την επιμονή του στη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και στις κατευθύνσεις του, προκειμένου να βελτιωθεί στην πράξη η καθημερινότητά τους.

«Σήμερα, κάνουμε ένα ισχυρό και αποφασιστικό βήμα. Μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Νομίζω ωστόσο πως, τα τελευταία τρία περίπου χρόνια, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα, για να τελειώσουμε οριστικά με παθογένειες δεκαετιών - και αυτό θα συνεχίζουμε να κάνουμε» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Γιάννης Βαρδακαστάνης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα μεταρρύθμιση, επισημαίνοντας ότι διευκολύνει και απλοποιεί τις διαδικασίες.

