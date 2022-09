Αθλητικά

Η Σάκκαρη ξεκίνησε με νίκη στην Πάρμα

Ωραία εμφάνιση της Σάκκαρη, που κατάφερε να επιβληθεί στην Ουκρανή αντίπαλό της.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με νίκη τη συμμετοχή της στο τουρνουά της Πάρμα, μετά τον (πρόωρο) αποκλεισμό στο β΄ γύρο του US Open, αφού προηγουμένως χρειάστηκε να ανατρέψει την κατάσταση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 7 από σήμερα στην παγκόσμια κατάταξη) επιβλήθηκε με 2-1 σετ της Ουκρανής Κατερίνα Κοζλόβα-Μπάιντλ (Νο 124 στον κόσμο), ύστερα από αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 45 λεπτών.

Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ (6-7/2), στη συνέχεια όμως ξαναβρήκε το καθαρό μυαλό και την ψυχραιμία της και κατακτώντας τα επόμενα δύο σχετικά εύκολα (6-2, 6-3) εξασφάλισε συμμετοχή στις «16».

Επόμενος αντίπαλός της στο Parma Ladies Open θα είναι είτε η Αράντσα Ρους είτε η Πάνα Ουντβάρντι.

Η Σάκκαρη, ως Νο1 του ταμπλό, είχε προκριθεί απευθείας στο β΄ της διοργάνωσης και στόχος της είναι να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, για να συμμετάσχει στους τελικούς της WTA, τον Νοέμβριο στο Τέξας.

