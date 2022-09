Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: μπαράζ παραβιάσεων από την Τουρκία

Δεκαπέντε τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν υπερπτήσεις στο Αιγαίο, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ενώ κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαιο η Άγκυρα, με το διάβημα στον Έλληνα Πρέσβη αλλά και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η ημέρα είχε και μπαράζ υπερπτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 96 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με συνολικά 20 αεροσκάφη.

Δεκαπέντε μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο μας και προχώρησαν σε 12 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Στις σημερινές παραβιάσεις συμμετείχαν και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV και δύο CN-235.

Εκ των 96 παραβιάσεων, οι 2 ήταν οι υπερπτήσεις από τα τουρκικά UAVs.

Τέσσερα από τα μαχητικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν και δύο εμπλοκές. Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

