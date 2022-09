Κοινωνία

Μετρό: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής 3

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει στα δρομολόγια της γραμμής 3 του μετρό από την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου.

Τροποποιείται από αύριο, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, λόγω της επέκτασής της και της έναρξης λειτουργίας των 3 νέων σταθμών (Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο) τις επόμενες ημέρες, η συχνότητα διέλευσης των δρομολογίων στη γραμμή 3.

Τα δρομολόγια θα αποβιβάζουν τους επιβάτες στην Νίκαια και θα συνεχίζουν άδεια έως το Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο των δοκιμαστικών δρομολογίων. Προς ΔΑΑ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 36 λεπτά (από 30 λεπτά) ενώ στο τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας - Δημοτικό Θέατρο θα παραμένει αμετάβλητο το 4λεπτο τις ώρες αιχμής.

Πίνακες δρομολογίων με τις ακριβείς διελεύσεις των συρμών του Μετρό, θα είναι αναρτημένοι στους κατά τόπους σταθμούς και την ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Bogdan: μήνυμα από το 112 στη Δυτική Ελλάδα - Πού θα μείνουν κλειστά τα σχολεία

Ο Σνόουντεν πήρε ρωσική υπηκοότητα με διάταγμα Πούτιν

Πάτρα – revenge porn: Λίστα με φωτογραφίες και βίντεο από 141 κοπέλες