Super Bowl: Η Ριάνα θα εμφανιστεί στο διάλειμμα

Η Αμερικανίδα θα εμφανιστεί στο μεγαλύτερο σόου του ελληνικού αθλητισμού.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ριάνα (Rihanna) θα εμφανιστεί στο κορυφαίο ετήσιο σόου του αμερικανικού αθλητισμού, Super Bowl, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝFL.

Σημειωτέον, το 2019 είχε αρνηθεί την πρόσκληση σε ένδειξη υποστήριξης του Αφροαμερικανού παίκτη Κόλιν Κάπερνικ (Colin Kaepernick), ο οποίος ήταν ο πρώτος παίκτης που γονάτισε στη διάρκεια του αμερικανικού εθνικού ύμνου, προκαλώντας την οργή του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν μία μορφή διαμαρτυρίας για τις αλλεπάλληλες δολοφονίες έγχρωμων από λευκούς αστυνομικούς.

Η γεννημένη στα Μπαρμπέιντος τραγουδίστρια, της οποίας το πλήρες όνομα είναι Ρόμπιν Ριάνα Φέντι, επιβεβαίωσε την είδηση δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της στο Instagram κρατώντας μια μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

«Η Ριάνα είναι το "ταλέντο της γενιάς", μια γυναίκα με ταπεινό ξεκίνημα που έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες σε κάθε βήμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Jay-Z (σύζυγος Μπιγιονσέ) -του οποίου το πρακτορείο «Roc Nation» είναι ανάμεσα στους παραγωγούς του σόου.

Σύμφωνα με το ΑP, το 57ο Super Bowl θα διεξαχθεί στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα στις 12 Φεβρουαρίου 2023, με χορηγό για πρώτη φορά την Apple Music.

