Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: έκλεψαν γαϊδουράκια από το αγρόκτημα στην Κέρκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η δεύτερη φορά, τα τελευταία δύο χρόνια, που τα αγαπημένα ζωάκια των παιδιών γίνονται στόχος επιτήδειων.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου 2022, οι άνθρωποι του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με μεγάλη τους λύπη, διαπίστωσαν ότι εκλάπησαν τα δύο από τα τέσσερα συνολικά γαϊδουράκια που έχουν γίνει οι καλύτεροι σύντροφοι ζωής των παιδιώνπου μεγαλώνουν στο νησί της Κέρκυρας, χαρίζοντάς τους καθημερινά στιγμές χαράς, δράσης αλλά και γαλήνης.

Είναι η δεύτερη φορά, τα τελευταία δύο χρόνια, που τα αγαπημένα ζωάκια των παιδιών γίνονται στόχος επιτήδειων, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν και να σεβαστούν την ήρεμη συνύπαρξη των παιδιών με τα ζώα, τα οποία αποτελούν βάλσαμο για την ψυχούλα τους. Ο Μάρκος και η Γωγώ, ονόματα που τα ίδια τα παιδιά χάρισαν στα δύο γαϊδουράκια, δημιουργούν ένα μεγάλο κενό στις καρδιές των παιδιών και τους θα τους λείψουν πολύ.

Μπορεί να μην υπάρχει, ακόμα, μηχανισμός Amber και Missing Alert για την εξαφάνιση και αρπαγή των ζώων, υπάρχει, όμως, ο κόσμος που, εδώ και 27 χρόνια, ενδιαφέρεται και στηρίζει τα παιδιά, προστατεύοντας ό,τι πιο πολύτιμο: το Χαμόγελό τους.

Η ζωοκλοπή είναι αδίκημα, και Οργανισμός θα προβεί σε κάθε δυνατή κινητοποίηση για να επιστρέψουν και πάλι τα δύο αγαπημένα γαϊδουράκια στην αγκαλιά των παιδιών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρακαλεί όλους τους πολίτες, τους φίλους του, αλλά και οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει άμεσα, τόσο με τις Αστυνομικές Αρχές, όσο και με τον Οργανισμό στη Γραμμή SOS 1056, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια.

Ειδήσεις σήμερα:

NASA: Διαστημόπλοιο χτύπησε αστεροειδή για να τον εκτρέψει από την πορεία του (εικόνες)

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις την Τρίτη