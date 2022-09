Life

Τζούλια Ρόμπερτς: Έτσι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του box office

Πώς κατάφερε να ξεπεράσει και τις αμοιβές των ανδρών συναδέλφων της, οι οποίοι κυριαρχούσαν το 1990, περιέγραψε η Τζούλια Ρόμπερτς.

Η Τζούλια Ρόμπερτς έσπασε το «γυάλινο ταβάνι» για τις πρωτοκλασάτες γυναίκες σταρ του κινηματογράφου, όταν ζήτησε αμοιβή 20 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο της στην ταινία «Erin Brockovich» του 2000. Μέχρι τότε, καμία γυναίκα ηθοποιός δεν έπαιρνε την ίδια αμοιβή με τους άνδρες συναδέλφους της, όπως ο Τομ Κρουζ ή ο Τομ Χανκς, που κυριαρχούσαν στο box office της δεκαετίας του '90 μαζί με την Ρόμπερτς.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός συμμετείχε το Σάββατο σε συζήτηση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων History Talks που διοργάνωσαν η A+E Networks και το History Channel στην Ουάσιγκτον.

Η συντονίστρια της συζήτησης, Γκέιλ Κινγκ ρώτησε την Τζούλια Ρόμπερτς για τις διαπραγματευτικές τακτικές που χρησιμοποιεί για να κερδίζει ίσες αμοιβές.

Η ηθοποιός απάντησε ότι η φύση της δεν είναι να διαμαρτύρεται, αλλά να λέει: «Ας σοβαρευτούμε. Ας είμαστε δίκαιοι».

Η Ρόμπερτς αναγνώρισε ότι κέρδισε την αμοιβή της έχοντας καταγράψει επιτυχίες, όπως οι ταινίες «Pretty Woman», «Notting Hill» και «My Best Friend's Wedding».

«Όταν εργάζομαι, δουλεύω πολύ σκληρά» είπε η Ρόμπερτς. «Είμαι έτοιμη. Είμαι στην ώρα μου. Είμαι προετοιμασμένη. Είμαι χαρούμενη. Είμαι μέσα» τόνισε η ηθοποιός σημειώνοντας ότι θέλει να γνωρίζει ποια θα είναι η αμοιβή της.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, η Ρόμπερτς και η Κινγκ συζήτησαν επίσης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν μιλούν ανοιχτά, κυρίως σε συμφωνίες για μισθολογικά ζητήματα. Η Τζούλια Ρόμπερτς υποστήριξε ότι ποτέ δεν ανησύχησε μήπως τιμωρηθεί επειδή υπερασπίστηκε τον εαυτό της.

«Μιλώ ανοιχτά και λέω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Προσπαθώ να είμαι προσεκτική με τα λόγια μου» ανέφερε η ηθοποιός.

