Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται

Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται διαμηνύει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τις νέες απειλές που εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της χώρας μας.

Σε γραπτή του δήλωση, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημειώνει ότι «σε μια εποχή που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

Εν τω μεταξύ χθες απαντώντας σε σχετικό διάβημα, στο οποίο προέβη η τουρκική πλευρά προς τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα Χριστόδουλο Λάζαρη, η ελληνική πλευρά απέρριψε στο σύνολό τους τις τουρκικές αιτιάσεις, καθώς είναι παντελώς αβάσιμες και δεν συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Σημειώνουν πως ο Έλληνας πρέσβης υπογράμμισε ότι οι ελληνικές θέσεις έχουν αναπτυχθεί ενδελεχώς στις δύο επιστολές που εστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Επίσης, καθιστούν σαφές πως η Ελλάδα σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο πρέσβης μας στην Άγκυρα επισήμανε ότι δεν είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο τη γείτονα της (casus belli), ούτε έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στα παράλια της, όπως έχει κάνει η Τουρκία. Προσέθεσε, ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδας, με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου, καθώς και τις υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους.