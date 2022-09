Κοινωνία

Μεσσηνία - Κακοποίηση βρέφους: Ήταν η “κακιά στιγμή” λέει ο πατέρας του

Μάχη για τη ζωή του δίνει το βρέφος. Απολογούνται την Τετάρτη στον ανακριτή οι γονείς του. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του πατέρα.



Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 20χρονος πατέρας του βρέφους,το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία», μετά τον ξυλοδαρμό του. Το βρέφος νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές - θωρακικές κακώσεις και μώλωπες. Τα επόμενα 24ωρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, οι γιατροί δίνουν τεράστια μάχη.

Το πρωί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κυπαρισσίας ο 20χρονος Αλβανός, αλλά και η 20χρονη μητέρα του παιδιού.

Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη και θα οδηγηθεί κι εκείνη στον ανακριτή την Τετάρτη. Από κοινού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων καθώς σε έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, βρέθηκε ένα όπλο και μικροποσότητα χασίς.

Ο 20χρονος έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οικογενειακή βία, ενώ και οι δύο τους διώκονται με τον νόμο περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς στο σπίτι τους στον Αετό βρέθηκαν ένα δενδρύλλιο χασίς, ένα πιστόλι και σφαίρες.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του ο κατηγορούμενος απέδωσε τον σοβαρό τραυματισμό του βρέφους στην κακιά στιγμή και στους λάθος χειρισμούς που έκανε προσπαθώντας να το ηρεμήσει.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Νίκος Αγγελόπουλος, είπε ότι πελάτης του «έχει χάσει την γη κάτω από τα πόδια του. Σε ηλικία μόλις 20 ετών αξιώθηκε να αποκτήσει ένα παιδάκι και μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα καλείται να διαχειριστεί την δική του κακή συμπεριφορά, την δική του υπαιτιότητα, μια κρίση στην ζωή του».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο ο πατέρας του βρέφους κλήθηκε να φροντίσει το μωρό μόνο τις τελευταίες 5 ημέρες, καθώς έλειπε η μητέρα. Όπως είπε ο κ. Αγγελόπουλος «ο πατέρας βρέθηκε σε μια κρίση του παιδιού με έντονο κλάμα και διακοπή στην ανάσα του. Πάνω στον πανικό του προσπάθησε να το συνεφέρει, με άγαρμπες χειρονομίες».

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων περιγράφουν την κατάστασή του παιδιού ως εξαιρετικά σοβαρή.

Η γιαγιά του βρέφους σε δηλώσεις της ανέφερε ότι ο πατέρας του βρέφους ήταν αδιάφορος και κάποιες φορές απότομος.

Ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και εξήγησε τι είναι το σύνδρομο ανατάραξης μωρού και ποιες βλάβες επιφέρει στο βρέφος.

