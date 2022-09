Κοινωνία

Πάτρα - Θύμα Revenge porn στον ΑΝΤ1: “Έπεσα σε κατάθλιψη, έκανα απόπειρα αυτοκτονίας” (βίντεο)

Σοκάρουν τα όσα λέει στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μια από τις γυναίκες που έπεσε θύμα revenge porn. Βίντεο με προσωπικές της στιγμές είχαν στείλει και στον εργοδότη της.



Δύο άντρες, κάτοικοι Αθηνών, έχουν ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία ως υπεύθυνοι για το μαζικό «revenge porn» στην Πάτρα, που αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελίες γυναικών που είδαν να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο προσωπικές τους στιγμές.

Ένα από τα θύματα του «revenge porn» μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για τον εφιάλτη που ζει.

«Ούτε πιστεύω πως εμείς θα δικαιωθούμε. Είχα πέσει σε κατάθλιψη, είχα κάνει και απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά με σταμάτησε η μητέρα μου», αποκάλυψε η κοπέλα και πρόσθεσε:

«Εγώ με αυτόν τον άνθρωπο είχα μία σχέση. Κάναμε μία σχέση, αυτός κάποια στιγμή μου είχε ζητήσει να βιντεοσκοπήσουμε τις ερωτικές μας πράξεις. Εμένα δεν είχε πάει το μυαλό μου βέβαια σε κάτι πονηρό, γιατί εντάξει ήμουν και πολύ ερωτευμένη τότε και τυφλωμένη, όταν του είχα πει να τα σβήσουμε, δεν τα έσβησε ποτέ και μετά από κάποιους μήνες που του ζήτησα να χωρίσουμε, αυτός μετά από ένα μήνα δημοσίευσε τα βίντεο παντού, τα έστειλε από κινητό σε κινητό, μάλλον από γνωστό σε γνωστό, μετά ο γνωστός το έστειλε σε άλλον γνωστό και πήγαιναν από χέρι σε χέρι, μέχρι που το δημοσίευσαν μέχρι και σε σάιτ. Πάντως για εμένα δεν ξέρω τι σκοπό, είχε σκοπό τα λεφτά; Δεν ξέρω τι; Να με εκδικηθεί, δεν ξέρω τι. Να μην εμπιστευόμαστε κανέναν σε τέτοια θέματα, κανέναν όμως, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη, να μην εκθέτουμε τις προσωπικές μας στιγμές από εδώ και από κει, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο κάποιος για να κάνει κακό. Να μην εμπιστευόμαστε ποτέ σε κανέναν προσωπικές μας στιγμές, προσωπικές μας φωτογραφίες, βίντεο, τα πάντα. Και εγώ θα μπορούσα να είμαι τώρα, να μην ζούσα, αν δεν με είχε σώσει η μάνα μου».

Τα βίντεο με τις προσωπικές στιγμές της κοπέλας οι επιτήδειοι τα έστειλαν και στον εργοδότη της. Ο Γιώργος Δαραβάλης μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Όταν η εργαζόμενη μου πέρυσι ήρθε για την πρώτη της συνέντευξη και μου φάνηκε ενδιαφέρουσα, μετά από 10 ημέρες μου ήρθαν στο κινητό μου, στο viber, από γυναίκα εδώ στην Πάτρα, τα προσωπικά βίντεο της κοπέλας. Μου περιέγραψε ότι αυτή που σκέφτεσαι να προσλάβεις στο ιατρείο σου, έχει κάνει αυτά τα βίντεο. Τα είδα, κατάλαβα ότι είναι προσωπικές στιγμές. Διεγράφησαν. Νομίζω πέρυσι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, εγώ με την εργαζόμενη μου δεν της το είχα πει ποτέ ότι το γνώριζα και αναγκάστηκε μόνη της να μου το εξομολογηθεί. Δεν ήθελα ποτέ να την φέρω σε δύσκολη θέση. Ούτε με επηρέασε στο αν θα την προσλάβω. Απλά είναι απαράδεκτο, το να χρησιμοποιείς τις προσωπικές σου στιγμές για να εκθέσεις έναν άνθρωπο.»

