Nations League: Η Ιταλία στο Final 4

Συναρπαστικό ματς ανάμεσα σε Αγγλία και Γερμανία. Υποβιβάστηκε η Ρουμανία.

Το μονοπάτι που άνοιξαν χθες (25/09), Ολλανδία και Κροατία, ακολούθησε η Ιταλία, η Αγγλία έμεινε χωρίς νίκη μετά από 6 ματς (0-3-3) στο Nations League, ενώ η Ρουμανία υποβιβάστηκε στη League C.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία νίκησε για δεύτερη φορά στον 3ο όμιλο της League A την Ουγγαρία (2-1 το πρώτο ματς), αυτή την φορά στη Βουδαπέστη, με 2-0, και πήρε πανηγυρικά την 1η θέση του γκρουπ και το τρίτο «εισιτήριο» για την τελική φάση του 3ου Nations League.

Οι «Μαγυάροι», που μετά από 5 ματς είχαν την πρωτοπορία στον όμιλο και προέρχονταν από τα σπουδαία «διπλά» επί της Αγγλίας (0-4) και Γερμανίας (0-1), στον αποψινό «τελικό» στην «Πούσκας Αρένα» απέτυχαν να πάρουν έστω και το βαθμό, που θα τους ήταν αρκετός για να βρεθούν στο Final 4 της διοργάνωσης.

Πολύ κοντά σε μία εντυπωσιακή ανατροπή έφτασε η Αγγλία, αλλά τελικά η Γερμανία δεν της επέτρεψε να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στον 3ο όμιλο της League A. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες, 3-3, στο Γουέμπλεϊ, με τα «πάντσερ» να προηγούνται μέχρι το 72΄ με 2-0, αλλά μέσα σε 11 λεπτά τα «Τρια Λιοντάρια» έφεραν προς στιγμή τα πάνω κάτω και προηγήθηκαν (3-2). Με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, όμως, ο Χάβερτς διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Το συγκρότημα του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ σε 6 ματς απέσπασε τρεις ισοπαλίες και ηττήθηκε ισάριθμες φορές, υποβιβάστηκε στη League B, απογοητεύοντας τους οπαδούς του ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ακολουθεί.

Η Ρουμανία έκανε το καθήκον της στον 3ο όμιλο της League B, νίκησε την Βοσνία (σ.σ. είχε εξασφαλίσει την πρωτιά και την άνοδο στην League A) με 4-1, αλλά το τεράστιο «διπλό» της Φινλανδίας στην Ποντγκόριτσα (2-0 το Μαυροβούνιο), έφερε τους Βαλκάνιους στην τελευταία θέση, ισόβαθμους με το Μαυροβούνιο.

Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα του Εντουαρντ Ιορντανέσκου υστερούσε (σ.σ. είχε ηττηθεί δύο φορές από το Μαυροβούνιο) και μοιραία υποβιβάστηκε στη League C.

Στον όμιλο που τα πάντα είχαν κριθεί από την 4η αγωνιστική (4ος της League C), η Γεωργία, η οποία είχε εξασφαλίσει την πρωτιά και την άνοδο στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία, ολοκλήρωσε την παρουσία της με 5 νίκες και μόλις μία ισοπαλία μετά το αποψινό εκτός έδρας 2-1 επί του Γιβραλτάρ (0-1-5).

Στο άλλο ματς του γκρουπ, η Βουλγαρία πέρασε με «διπλό» από τα Σκόπια (1-0) και πήρε την 2η θέση του γκρουπ με 9 βαθμούς, δύο περισσότερους από την Βόρεια Μακεδονία.

Όσον αφορά την Εσθονία «γιόρτασε» τον προβιβασμό της στην League C κάνοντας το 4Χ4 στο τουρνουά με το εμφατικό 4-0 επί του Σαν Μαρίνο. Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε βαθμό στα τέσσερα ματς που έδωσαν.

