Ζωγράφου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

Δυνάμεις της ΟΠΚΕ βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη.



Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στου Ζωγράφου, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν τραυματία κοντά στην Πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις παλιές φοιτητικές εστίες, ενώ κλήθηκε για κάποιο συμβάν η Ασφάλεια.

Στο σημείο έχουν ήδη φτάσει δυνάμεις της ΟΠΚΕ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένας τραυματίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν επιχείρηση στις παλιές φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου για τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά.

Ο άνδρας όταν είδε τους αστυνομικούς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επιτέθηκε εναντίον τους με ένα κατσαβίδι.

Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν. Ο άνδρας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

