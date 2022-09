Οικονομία

ΑΔΜΗΕ – ηλεκτρική ενέργεια: Μείωση της κατανάλωσης κατά 13% τον Αύγουστο

Μειωμένη και η κατανάλωση της βενζίνης, παρά την έντονη τουριστική κίνηση, σε αντίθεση με το ντίζελ κίνησης.

Συνεχίστηκε τον Αύγουστο η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, ενώ πτωτικά - σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ - κινήθηκε τον ίδιο μήνα και η κατανάλωση βενζίνης. Αντίθετα σε ανοδική τροχιά παρέμεινε μόνο το ντίζελ κίνησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε εφέτος τον Αύγουστο κατά 12,92 % (ήταν 5002 γιγαβατώρες (GWh) έναντι 5329 GWh πέρυσι).

Η μεγαλύτερη μείωση οφείλεται στη ζήτηση από το δίκτυο χαμηλής τάσης (νοικοκυριά, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) που διαμορφώθηκε στις 3156 GWh (μείωση 18,6 %). Μικρότερη ήταν η μείωση από τις μεγάλες βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης (501 GWh, μείωση 3 %).

Μετά την σημαντική πτώση της κατανάλωσης στο δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, πτωτικά κινείται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και στο 8μηνο καθώς διαμορφώθηκε στις 35.337 GWh από 35.531 GWh πέρυσι (-0,54 %).

Παρά τη μείωση της ζήτησης, η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε καθώς τον Αύγουστο σημειώθηκε θεαματική αύξηση (τετραπλασιασμός) των εξαγωγών ρεύματος, στις 636 γιγαβατώρες ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 62,84 % στις 275 γιγαβατώρες.

Σε ό,τι αφορά τα μερίδια αγοράς η ΔΕΗ ανέβηκε στο 63,33% (από 62,94 % τον Ιούλιο) και ακολουθούν με 7,29% η Μυτιληναίος, 6,66% η Ήρων, 6,26% η Elpedison, 4,44% η nrg, 2,22% η Watt+Volt, 2,08% η Φυσικό Αέριο, 1,99% η Volterra, 1,98% η ΖΕΝΙΘ και 1,35% η Volton.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς καυσίμων πτωτικός (παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση) ήταν ο Αύγουστος για τις βενζίνες με -4 % σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας της αύξησης των τιμών λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Αντίθετα ανοδικά (+5%) κινήθηκε το ντίζελ κίνησης το οποίο επωφελήθηκε από τη ζήτηση για επαγγελματικά σκάφη. Στο 8μηνο τόσο οι βενζίνες όσο και το ντίζελ παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με πέρυσι (+4,3 % και +7,9 % αντίστοιχα).

