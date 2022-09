Κοινωνία

Ζωγράφου - Πανεπιστημιούπολη: Ανθυπαστυνόμος πυροβόλησε άνδρα που της επιτέθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεσημασμένος ο 30χρονος που φέρεται να επιτέθηκε στην γυναίκα αστυνομικό κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για ναρκωτικά. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 06:00 το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου και ειδικότερα στην Φοιτητική Εστία, παρουσία Εισαγγελέα, σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή ερευνών σε σπίτια υπόπτων για εγκληματικές δραστηριότητες, όπως αναφέρει σε ανακοινωσή της η Ελληνική Αστυνομία.

Η επιχείρηση διεξάγεται διότι η Φοιτητική Εστία, χρησιμοποιείται ως ορμητήριο και καταφύγιο από κακοποιούς, με ιδιαίτερα έντονη δράση -ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών- στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου, της Καισαριανής, του Βύρωνα και της Αθήνας.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, στη διάρκεια της επιχείρησης, 35χρονη ανθυπαστυνόμος αισθάνθηκε αδιαθεσία και αποχώρησε.

Κατά την αποχώρησή της δέχθηκε επίθεση από σεσημασμένο 30χρονο αλλοδαπό, τον οποίο τραυμάτισε κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού της όπλου.

Σε βάρος του 30χρονου εκκρεμούν 4 εντάλματα σύλληψης για ληστείες, όπλα και ναρκωτικά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 6 ομάδες ΟΠΚΕ, 4 ομάδες της ΕΚΑΜ, ομάδες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Η επιχείρηση συνεχίζεται και με την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, σημειώνει η ΕΛΑΣ..

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Καρπενήσι: Η κοινή ιστορία της 48χρονης αγνοούμενης με τον πατέρα της (βίντεο)

Πάτρα - Θύμα Revenge porn στον ΑΝΤ1: “Έπεσα σε κατάθλιψη, έκανα απόπειρα αυτοκτονίας” (βίντεο)

Μεσσηνία - Κακοποίηση βρέφους: Ήταν η “κακιά στιγμή” λέει ο πατέρας του