“Το Πρωινό” - Φουρθιώτης: Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον μου (βίντεο)

Κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του στο Διόνυσο.

Έξω από τα δικαστήρια "πέτυχε" η κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" τον τηλεπαρουσιαστή Μένιος Φουρθιώτης, που κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του στον Διόνυσο τον Απρίλιο του 2021, προκειμένου να εξασφαλίσει αστυνομική φύλαξη, η οποία νωρίτερα του είχε αφαιρεθεί.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος και απέδωσε τις κατηγορίες σε βάρος του σε σενάριο από τα αστυνομικά όργανα.

Ο Μένιος Φουρθιώτης μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και ανέφερε πως "δεν υπήρξε κανένα στοιχείο εναντίον μου, δεν υπήρξε κανένας μάρτυρας, είναι ένα καλά κατασκευασμένο σενάριο επιστημονικής φαντασίας".

Σχετικά με την συνύπαρξή του στις φυλακές με Λιγνάδη - Φιλιππίδη "δεν τους πρόλαβα γιατί είχα αποφυλακιστεί όταν ήρθαν".





