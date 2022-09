Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Επικαιροποιημένα εμβόλια: Ανοίγει η πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινούν οι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Οι συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την χορήγησή τους.



Με ανακοίνωσή του το υπουργεία Υγείας ενημερώνει ότι έχουν παραληφθεί στη χώρα μας τα επικαιροποιημένα εμβόλια Pfizer BA 4/5.

Η πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους της αναμνηστικής δόσης θα ανοίξει τις απογευματινές ώρες σήμερα 27/09/2022 και οι πρώτοι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 03/10/2022.

O Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, διευκρίνισε ότι «δεν αναμένουμε κάποιο άλλο εμβόλιο, έχουμε πλέον το πιο σύγχρονο, επικαιροποιημένα εμβόλιο».



Υπενθύμισε ότι η σύσταση αύτη τη στιγμή είναι να εμβολιαστούν τα άτομα άνω των 60 ετών, άτομα νεαρότερων ηλικιών που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, υγειονομικοί, άτομα που δουλεύουν σε οίκους ευγηρίας ή φροντίζουν ανοσοκατεσταλμένους - ευπαθή άτομα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει γενικότερη σύσταση για όλο τον πληθυσμό.



Για τα παιδιά δεν υπάρχει γενική σύσταση για να εμβολιαστούν με αναμνηστική δόση. Εμβολιάζονται μόνο αν υπάρχει κάποιο σοβαρό νόσημα ή αν συντρέχουν άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα για να πάνε σε κάποια σχολεία στο εξωτερικό, όπως στην Αμερική, που απαιτούνταν αναμνηστική δόση.



Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι έχουμε ήδη εισέλθει σε μια νέα φάση της πανδημίας που δεν προκαλεί μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία, έχουμε μια ηπιότερη μετάλλαξη σε σχέση με πριν.

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις δεν αναμένουμε έξαρση αύτη την στιγμή έτσι ώστε να αλλάξουν οι οδηγίες στον εμβολιασμό.



«Οι οδηγίες θα αλλάξουν αν έχουμε ξαφνικά πάρα πολλά κρούσματα και μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία, η κάποια μετάλλαξη που δεν είναι τόσο ήπια» διευκρίνισε ο ΓΓ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τη χορήγησή των επικαιροποιημένων εμβολίων:

