Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Σημαντικές πληροφορίες αλλά και σκληρά λόγια (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Σημαντικές πληροφορίες αλλά και σκληρά λόγια αυτές τις μέρες" είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, το μεσημέρι της Τρίτης, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Ενώ συνέχισε λέγοντας πως "οι σημαντικές συζητήσεις που θα γίνουν ίσως να μην ολοκληρωθούν, όμως πρέπει να κρατήσετε την ημερομηνία 8 με 9 Οκτωβρίου, εκεί θα δείτε τα αποτελέσματα των συζητήσεων ".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο. Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

