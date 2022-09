Life

“Παγιδευμένοι”: Αποκαλυπτικό το αποψινό επεισόδιο (βίντεο)

Τρέχουν οι εξελίξεις στη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Η οικογένεια Ροδίτη θρηνεί για τον άδικο χαμό της Μυρτώς. Η Ειρήνη βρίσκεται ακόμα σε άρνηση. Θα αντέξει να αντιμετωπίσει την αλήθεια για τη δολοφονία της κόρης της;

Η κατάσταση του Θοδωρή αναγκάζει την Άννα και τον Δημήτρη να ριχτούν στον αγώνα, με ακόμα περισσότερο πάθος, για να βρουν την αλήθεια και τον πραγματικό δολοφόνο. Απέναντί τους είναι ο Σταύρος, ο οποίος θα επιστρατεύσει όλα τα μέσα για να τους ξεσκεπάσει ώστε να μάθουν όλοι την ανάμειξή τους στις έρευνες. Οι αποκαλύψεις του θα αποβούν καταστροφικές για την Άννα, καθώς θέλει να κρύψει από την οικογένειά της, και ιδίως από τον πατέρα της, ότι αυτή είναι η δικηγόρος του υπόπτου για τη δολοφονία της αδερφής της.

Καθώς το μυστήριο της κρυφής ζωής της Μυρτώς ξετυλίγεται, οι υποψίες στρέφονται στον μυστικό εραστή της. Τα στοιχεία, όμως, είναι ελλιπή. Θα μπορέσουν να αποδείξουν την ενοχή του;











ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» θα καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό με την καταιγιστική πλοκή της κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

#Pagidevmenoi

