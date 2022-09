Πολιτισμός

Προφήτης Ηλίας - Αρκαλοχώρι: Εγκαίνια του Ναού που είχε καταρρεύσει (εικόνες)

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2022 από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου του δήμου Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου, που ήταν και το επίκεντρο του σεισμού. Παρουσία του υφυπουργού στον πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές Χρήστου Τριαντόπουλου, του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, βουλευτών, εκπροσώπων τοπικών φορέων και πλήθους κόσμου, τελέστηκαν τα εγκαίνια του Ναού του Προφήτη Ηλία που είχε καταρρεύσει από τον σεισμό. Έναν χρόνο μετά σε κλίμα συγκίνησης, οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου είδαν και πάλι τον ναό που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή, να στέκεται όρθιος, ευχόμενοι τέτοια καταστροφή να μη συμβεί ποτέ ξανά στον τόπο τους.

Πριν την τελετή εγκαινίων Αρχιερατικό συλλείτουργο τέλεσαν ο μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ο μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός από κοινού με τον μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέα.

Ο κ. Τριαντόπουλος αναφερόμενος στα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, επανέλαβε ότι το πλαίσιο στήριξης που έχει δοθεί, «φτάνει τα 300 εκατ. και είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί στη χώρα, σε μια τόσο συγκεκριμένη περιοχή» προσθέτοντας ότι ένα χρόνο μετά, με αφορμή και τα εγκαίνια του Ναού του Προφήτη Ήλια σηματοδοτούν την επόμενη μέρα. «Το Αρκαλοχώρι στέκεται στα πόδια του, προχωράει και δομεί την επόμενη μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη» πρόσθεσε ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος πάντως διευκρίνισε ότι η στήριξη θα συνεχιστεί.

Ο κ. Αυγενάκης μεταξύ άλλων τόνισε ότι «η Πολιτεία είναι στο πλευρό της κοινωνίας του Αρκαλοχωρίου, που βίωσε μια χρονιά με μεγάλες δυσκολίες. Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς εργαζόμαστε ώστε να βρεθούν τρόποι για ένα τρίτο νέο σχήμα στήριξης των επιχειρήσεων, ενόψει και του δύσκολου χειμώνα, που έρχεται. Οι πληγές σταδιακά επουλώνονται, έναν χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό και ενωμένοι, θα ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια».

Στο μήνυμα του ο δήμαρχος της περιοχής Μανωλης Φραγκάκης ανέφερε ότι «η όψη πολλών χωριών, ακόμα και σήμερα μας θυμίζει καθημερινά τι βιώσαμε. Ο δήμος μας χρειάζεται έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό, ώστε να επιτευχθεί η άρση του αρνητικού αποτυπώματος των καταστροφών που βιώσαμε. Ευελπιστούμε να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ξανά ένα τόσο σφοδρό και τραγικό φαινόμενο».

