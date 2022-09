Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan General - Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: Προσφορά καρδιολογικού ελέγχου σε ειδική τιμή

Πως μπορείτε να επωφεληθείτε της προσφοράς του Metropolitan General, για καρδιολογικό έλεγχο σε ειδική τιμή, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς.

Mε το μήνυμα «Πότε ήταν η τελευταία φορά που άκουσες την καρδιά σου», το θεραπευτήριο Μetropolitan General προσφέρει για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς (29 Σεπτεμβρίου) πακέτο προληπτικών εξετάσεων στην προνομιακή τιμή των 40€, που περιλαμβάνει:

Σάκχαρο αίματος

Ουρία

Χοληστερόλη

HDL

LDL

Τριγλυκερίδια

Νάτριο

Κάλιο

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Κλινική εξέταση.

Η προσφορά ισχύει για όσους καλέσουν από 26 Σεπτεμβρίου έως 17 Οκτωβρίου 2022 για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 650 2662, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 20:00.