Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν: Δεν θα σας σώσει η στήριξη από ΗΠΑ και Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας έκανε ο Τούρκο Πρόεδρος. Τι είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο στόχαστρό του και οι ΗΠΑ.

«Συνέλθετε», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθυνόμενος στην Ελλάδα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε σχέση με την πολιτική της Ελλάδας στη Δυτική Θράκη. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι δεν θα σώσει την Ελλάδα η στήριξη από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του στους Επαρχιακούς Προέδρους του κόμματός του, ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «με την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Μεσόγειος, όπως και άλλες περιοχές όπου κυριαρχούσαν οι πρόγονοι μας, παραδόθηκε στις αναταραχές, τις συγκρούσεις και την ιμπεριαλιστική κατοχή». «Λυπούμαστε βαθιά για το γεγονός ότι η Μεσόγειος, που υπήρξε το λίκνο των πολιτισμών σε όλη την ιστορία, είναι γνωστή σήμερα για την ένταση, τον ενεργειακό ανταγωνισμό και πρόσφατα για τους θανάτους μεταναστών», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν. Όπως υποστήριξε «χιλιάδες καταπιεσμένοι, οι οποίοι έφυγαν από τον εμφύλιο και τις σφαγές στη Συρία, άφησαν την τελευταία τους πνοή στα μανιασμένα νερά της Μεσογείου», προσθέτοντας ότι «οι δυτικές χώρες αντί να αποτρέψουν αυτούς τους θανάτους που συνεχίζονται για 11 χρόνια, προτίμησαν να παίξουν τους τρεις πιθήκους μπροστά στις τραγωδίες».

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι «σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης, ειδικά στο στρατόπεδο του Λαυρίου στην Ελλάδα, προστατεύονται οι δολοφόνοι που χύσουν το αίμα των πολιτών μας».

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη: «Γνωρίζουμε πολύ καλά τις προθέσεις εκείνων που προκάλεσαν την Ελλάδα να μας επιτεθεί. Ενώ θα θέτουμε τα όρια σε εκείνους που δεν έχουν όρια, δεν θα παρεκκλίνουμε από τους στόχους μας και θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με αποφασιστικότητα. Δεν θα επιτρέψουμε βρώμικα σενάρια. Τα όπλα που συσσωρεύτηκαν στη Δυτική Θράκη και στα νησιά δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς. Η δύναμή μας είναι πολύ πέρα ??από αυτά. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτό σημαίνει μυστική κατοχή για την εν λόγω χώρα. Πιστεύετε ότι η υποστήριξη από την Αμερική και την Ευρώπη θα σας σώσει; Δεν σας σώζει. Απλώς κάνετε πατινάζ, τίποτα άλλο».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη, «θέλουμε να υπενθυμίσουμε στην Ελλάδα και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, που ενοχλείται από τη χρήση του χαρακτηρισμού ‘τουρκικό’ για οποιοδήποτε σύλλογο ή σχολείο στη Δυτική Θράκη... ‘Συνέλθετε΄».

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι «δεν θα διστάσουμε ποτέ να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του έθνους μας και των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στη Γαλάζια Πατρίδα μέχρι τέλους».

Ωστόσο και τα σημερινά πρωτοσέλιδα του σημερινού τουρκικού Τύπου είναι χαρακτηριστικά του κλίματος που κυριαρχεί. Έχουν τίτλους από τη χθεσινή ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα σύρετε στον βάλτο», γράφει η Σαμπάχ, και η Μιλλιέτ «δεν είστε ισάξιοί μας». «Αμερικανικά τεθωρακισμένα στη Μυτιλήνη», γράφει το βασικό πρωτοσέλιδο της Ακσάμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία - Κακοποίηση βρέφους: Ήταν η “κακιά στιγμή” λέει ο πατέρας του

NASA: Διαστημόπλοιο χτύπησε αστεροειδή για να τον εκτρέψει από την πορεία του (εικόνες)

Κώστας Μανωλάς: Τρομοκρατήθηκε από λιοντάρι στην παρουσίαση του (βίντεο)