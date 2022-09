Κοινωνία

“Θαυματοποιός” παπάς του Λυκαβηττού: “Είμαι καθαρός, δεν έχω λερώσει το ράσο”

Πλήθος πιστών σήμερα στον ναό των Αγίων Ισιδώρων. Κόλαφος το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τον ιερέα του ναού.

Πλήθος πιστών βρίσκεται από το πρωί στον ναό των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό, όπου πραγματοποιείται η πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την εορτή της Συνάξεως των Αγίων Ισιδώρων, την ώρα που το «φως της δημοσιότητας» βλέπει το πόρισμα - κόλαφος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τον ιερέα του ναού.

Τη λειτουργία τελεί ο 62χρονος «θαυματοποιός» παπά-Δημήτρης Λουπασάκης.

Είμαι καθαρός, δεν έχω λερώσει το Ράσο! Χιλιάδες δίπλα στον παπα Δημήτρη στη Γιορτή Αγίων Ισιδώρων

Στην ομιλία του στους πιστούς μίλησε για τον βίο των Αγίων Ισιδώρων, για την ιστορία του Ναού αλλά και για τον Άγιο Νεκτάριο, τους διωγμούς που υπέστη, τις συκοφαντίες και τα ψεύδη.

Κόλαφος το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τον ιερέα του ναού

Το «φως της δημοσιότητας» βλέπει το τελικό πόρισμα του Ανακριτή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τη δράση του «θαυματοποιού» ιερέα Δημητρίου Λουπασάκη στους Αγίους Ισιδώρους Αθηνώνπου που μιλά μεταξύ άλλων, για αγυρτεία και ανυπακοή.

Η ανάκριση που διήρκησε τρία χρόνια -ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2017 με δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις- έγινε κατ’ εντολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμου Β’ και ανατέθηκε στον τότε Γραμματέα του Επισκοπικού Δικαστηρίου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, νυν Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο, σε συνέχεια μάλιστα σοβαρότατων καταγγελιών που είχαν δει το «φως» της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα.

Η δικαστική διερεύνηση, όπως ζητείται στο άρ. 2, του πορίσματος δεν έγινε ποτέ. Το πόρισμα, αποκαλύπτει σωρεία παραβάσεων, ανατροπή της εκκλησιαστικής τάξης, προσπάθεια εξαπάτησης των πιστών με καλλιέργεια και εκμετάλλευση της θρησκοληψίας τους με κατασκευή «θαυμάτων» (“αγυρτεία”), καθώς και άλλων που παραπέμπουν σε οικονομικό σκάνδαλο (“απιστία”), όχι μόνο δεν είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά μπήκε ουσιαστικά στο αρχείο άνευ αιτιολογίας.

Η πρώτη σχετική έρευνά του «Ellinika Hoaxes», χρονολογείται ήδη από τον Ιούνιο του 2018, όταν είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν δημοσιεύματα για «θαύματα», στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά όπου είχε φθάσει ο «θαυματουργός» Τίμιος Σταυρός από τους Αγίους Ισιδώρους Λυκαβηττού. Τότε είχαμε εντοπίσει τον «ανάπηρο», που έκανε καλά «ως εκ θαύματος» ο ιερέας, και είχε ομολογήσει ότι… περπατούσε και πριν.

Τον Απρίλιο του 2022, όπως επισημαίνουν τα Ellinika Hoaxes, εντόπισαν άλλη μια περίπτωση «θαύματος» που και εκεί αποδείχθηκε ότι ένας άνδρας με σκλήρυνση κατά πλάκας δεν είδε καμία βελτίωση μετά το άγγιγμα του «θαυματουργού σταυρού» από τον Λουπασάκη.

Επιπλέον, όλα αυτά τα χρόνια έχει ισχυριστεί, μεταξύ άλλων, ότι «ήρθε γκρουπ 53 ατόμων και θεραπεύτηκαν οι 50. Γιατί οι 3 δεν είχαν τίποτα».

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ανακοινώσει ότι ανέστησε ακόμα και… νεκρό.

