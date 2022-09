Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Δείτε που τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία και η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Άστατος θα είναι ο καιρός και την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα δυτικά τοπικές βροχές και, κυρίως στα βορειοδυτικά, σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στη δυτική και στη βόρεια Ελλάδα τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ υψηλές για την εποχή θα είναι και οι ελάχιστες θερμοκρασίες.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι πρόσκαιρα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι, δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι δυτικοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στα βόρεια από τις απογευματινές ώρες, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα βόρεια νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι κατά τόπους θα αυξηθούν και, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται τοπικές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν το απόγευμα στα νότια. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι πρόσκαιρα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου

Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 25 με 27 και στα υπόλοιπα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

