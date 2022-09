Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός: Δόθηκε παράταση, πότε ξεκινούν τα πρόστιμα

Η απόφαση ελήφθη λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην εξεύρεση ιατρού, κυρίως στην Αττική και την Θεσσαλονίκη.

Ο χρόνος έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό μετατίθεται από την 1η Οκτωβρίου για την 1η Δεκεμβρίου. Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει ότι μέχρι να ομαλοποιηθεί το σύστημα δεν θα υπάρξουν ποινές, ωστόσο θα υπάρχουν κίνητρα, δηλαδή όσοι εγγράφονται θα έχουν προτεραιοποίηση στα ραντεβού τους και θα λάβουν και το δωρεάν πακέτο των προληπτικών εξετάσεων, κατά το πρώτο ραντεβού με τον προσωπικό γιατρό.

Σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), υπενθυμίζει την έντονη αντίθεση του στην εφαρμογή του μέτρου και τονίζει την πάγια θέση του ότι ο προσωπικός ιατρός είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση του κάθε ασθενή.

Υπενθυμίζεται ότι στα αντικίνητρα που πλέον θα ισχύσουν από 1η Δεκεμβρίου, περιλαμβάνεται πρόσθετη συμμετοχή κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του, στη φαρμακευτική δαπάνη, στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές. Από την 1/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%.

Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1/1/2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

