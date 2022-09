Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το β' μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τρίτης

Τι ανησυχεί τους πολίτες για τον δύσκολο χειμώνα που ξεκινά και πώς προσδοκούν να ανταπεξέλθουν στις παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις;





Απόψε, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Τι ανησυχεί τους πολίτες για τον δύσκολο χειμώνα που ξεκινά και πώς προσδοκούν να ανταπεξέλθουν στις παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις;

Πώς αξιολογούν τη στάση της κυβέρνησης, αλλά και των άλλων πολιτικών δυνάμεων απέναντι στα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα;

Πώς τοποθετούνται στα διαφορετικά σενάρια συνεργασιών μεταξύ των κομμάτων, στην περίπτωση μη ανάδειξης αυτοδύναμης κυβέρνησης μετά τις επερχόμενες εκλογές;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

