Πολιτισμός

“Μαγνητικά Πεδία”: Η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

“Μαγνητικά Πεδία”, η ταινία που προτείνει η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τα Όσκαρ 2023.



Η ταινία μυθοπλασίας «Μαγνητικά Πεδία» του σκηνοθέτη Γιώργου Γούση, επελέγη για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 95η διοργάνωση βραβείων OSCAR με σκοπό τη διεκδίκηση του Βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Την επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους (πρώην Βραβείο Ξενόγλωσσης Ταινίας), στο πλαίσιο της 95ης διοργάνωσης της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, επέλεξε επταμελής επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

H Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση και μετά από διεξοδική συζήτηση, πρότεινε κατά πλειοψηφία τα «Μαγνητικά Πεδία», καθώς έκρινε ότι πρόκειται για μία ταινία που μιλάει απευθείας στον θεατή, ενώ δύναται να σταθεί σε ένα διεθνές κοινό, από τη στιγμή που πραγματεύεται ένα θέμα οικουμενικό, αυτό της υπαρξιακής κρίσης. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, έκανε αποδεκτή τη γνώμη της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική απόφαση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα μεριμνήσει για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 95η διοργάνωση των βραβείων OSCAR, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

