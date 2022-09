Κοινωνία

Καταγγελία για βιασμό ανήλικης: Πήρε προθεσμία ο πατριός της

Ο 46χρονος κατηγορείται ότι βίασε τη 13χρονη κόρη της συζύγου του την ώρα που εκείνη βρισκόταν στο μαιευτήριο για να γεννήσει το παιδί τους.

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί, ζήτησε και έλαβε ο 46χρονος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία φερόταν να κακοποιεί σεξουαλικά την 13χρονη κόρη της συντρόφου του.

Στον 46χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό και κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου, που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη.

Το κορίτσι εξετάστηκε από ιατροδικαστή και ελήφθη βιολογικό υλικό, αλλά και από παιδοψυχίατρο.

Νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική νοσοκομείου του Ηρακλείου, ενώ ο 46χρονος πατριός συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μητέρα της ανήλικης, η οποία έχει 3 παιδιά από προηγούμενο γάμο και δύο παιδιά, ένα αγόρι και το νεογέννητο, με τον 46χρονο φέρεται να μην πιστεύει όσα κατήγγειλε η 13χρονη κόρη της.

