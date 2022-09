Κοινωνία

Εξαφανισμένος ήταν νεκρός στα “αζήτητα” νοσοκομείου

Τραγωδία για αγνοούμενο άνδρα αλλά και την οικογένειά του, που τον αναζητούσε επί μήνες.

Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση 58χρονου, ο οποίος αγνοείτο από τις 16 Ιουλίου.

Η περιπέτεια του 58χρονου, έληξε τραγικά, γεμίζοντας θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν. Μία ακόμη τραγική ιστορία βρίσκεται πίσω από την υπόθεση εξαφάνισης ενός συνανθρώπου μας που βρισκόταν για καιρό στα αζήτητα του νοσοκομείου.

Ο άνδρας, νοσηλευόταν σε δημόσιο νοσοκομείο από τις 16/07/22, πρώτη ημέρα τις εξαφάνισής του, ο οποίος και κατέληξε στις 05/08/2022.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ ,«έρχεται αντιμέτωπο με την έλλειψη ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και με την κακή διαχείριση των περιστατικών εξαφάνισης καθώς:

Οι οικείοι του ενημερώθηκαν μόλις εχθές για την τραγική του κατάληξη, παρόλο που κατά τη διάρκεια νοσηλείας του είχε μαζί του τα προσωπικά του έγγραφα.

Προς το παρόν, δεν έχουν λάβει κάποια ενημέρωση για το πού βρίσκεται η σορός του εκλιπόντα, κάνοντας οι ίδιοι μία υπεράνθρωπη προσπάθεια να ενημερωθούν, μέσα στο πένθος που βιώνουν».

